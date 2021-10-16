SSK ve Bağ- Kur'lulara zam müjdesi! Emekliye yüzde 8.46 zam geliyor: İşte yeni emekli maaşları

2021'de pek çok kazanç elde eden emekliler, gözünü 2022'ye çevirdi.
Yeni yılda 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak olan emekliler, Ocak artışını gösterecek enflasyon verilerini de yakın takibe aldı.
2021'de pek çok kazanç elde eden emekliler, gözünü 2022'ye çevirdi.
Yeni yılda 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak olan emekliler, Ocak artışını gösterecek enflasyon verilerini de yakın takibe aldı.
4 AYLIK YÜZDE 4.23
Bunun 3 aylık dönemin verisi belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 4.23 olarak gerçekleşti. Kesin veri için geriye Ekim, Kasım ve Aralık verileri kaldı.
Merkez Bankası'nın dün açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi ise zammın ipuçlarını verdi. Ankette 2021 yılı enflasyonu tahmini yüzde 17.63 çıktı.
Her ay maaşın yüzde 4'ü- 5'i oranında ödenen ek ödeme de yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağı için yükselecek.
Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanmak için belirlenen aylık sınırı da yükselecek.