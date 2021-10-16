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    SSK ve Bağ- Kur'lulara zam müjdesi! Emekliye yüzde 8.46 zam geliyor: İşte yeni emekli maaşları

    Milyonlarca emeklinin gözü Ocak zammında. Oran için son ipucu Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranı yüzde 8.46 olabilecek.

    Emekliye yüzde 8.46 zam
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    2021'de pek çok kazanç elde eden emekliler, gözünü 2022'ye çevirdi.

    Yeni yılda 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak olan emekliler, Ocak artışını gösterecek enflasyon verilerini de yakın takibe aldı.

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranını bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek.

            Merkez Bankası'nın dün açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi ise zammın ipuçlarını verdi. Ankette 2021 yılı enflasyonu tahmini yüzde 17.63 çıktı.

            Buna göre, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yaklaşık yüzde 8.46 olarak gerçekleşecek. Ocak ayında sadece maaşlar değil ek ödemeler de zamlanacak.

            Her ay maaşın yüzde 4'ü- 5'i oranında ödenen ek ödeme de yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağı için yükselecek.
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                Haberler Ekonomi SSK ve Bağ- Kur'lulara zam müjdesi! Emekliye yüzde 8.46 zam geliyor: İşte yeni emekli maaşları
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