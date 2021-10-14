Uluslararası işbirliği projelerine hibe fırsatı

Ticarileştirmeye yönelik yenilikçi ürünler, süreçler veya hizmetler yaratan Ar-Ge projeleri için işbirliği yapmak isteyen KOBİ'lere fırsat kapısı açıldı. Yenilikçi KOBİ'lerin liderliğinde oluşturulan uluslararası işbirliği projelerinin desteklendiği Eurostars-3 Programı'nın ilk çağrısı açıldı. En az bir Türk ve Eurostars üye ülkesinden bir ortağın katılımıyla, pazara yönelik yenilikçi ürün, süreç ve hizmet geliştirilmesi amacı taşıyan uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecek. İşte destek hakkında bilinmesi gerekenler:

HANGİ ÜLKELERİ KAPSIYOR?:

Eurostars-3, Eureka Sekreteryası ve 37 üye ülke işbirliğiyle 'Yenilikçi KOBİ'ler İçin Avrupa Ortaklığı' adıyla oluşturulan bir ortaklık. 37 üye ülke şöyle: Türkiye, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Singapur, Slovakya, Slovenya, Güney Afrika, Kore Cumhuriyeti, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık.

KİMLER BAŞVURABİLİR?:

Sermaye şirketleri, sermaye şirketleri ortaklığında yükseköğretim kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile araştırma altyapıları başvurabiliyor. Proje konsorsiyumlarında yenilikçi bir KOBİ'nin koordinatör olarak yer alması şart. Türk ekipler, yabancı paydaş ile proje ortağı olarak kendileri anlaşmalı.

DESTEK NE KADAR?:

Destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için yüzde 60, KOBİ'ler için yüzde 75, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüleri için yüzde 100 olarak belirlendi.

BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?:

Uluslararası proje başvurusu Eurostars sekreteryasına, ulusal başvurular TÜBİTAK'a yapılacak.

ÇAĞRI TAKVİMİ

■ Uluslararası çağrı kapanış tarihi: 4 Kasım

■ Ulusal çağrının açılış tarihi: 15 Ekim

■ Kuruluş bazlı ön kayıt için son tarih: 10 Kasım

■ Ön proje başvuruları için son tarih: 16 Kasım

■ Eurostars uluslararası değerlendirme: 17 Kasım-26 Ocak

■İlk aşama sonuçlarının duyurulması: 2-15 Şubat