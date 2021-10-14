Son dakika: Müjdesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan vermişti! İhracata garanti fonu geliyor

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "ihracatçının desteklenmesi ve kolay kredi sağlanması" projesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Pandemi sonrası rekordan rekora koşan ihracatın daha da desteklenmesi, Türkiye'nin üretim üssü haline gelmesi için özel bir mekanizma oluşturulacak.
SABAH'ta yer alan habere göre, önümüzdeki haftalarda açıklanacak çalışmada öne çıkanlar şöyle:
REESKONTTAN 10 MİLYAR DOLAR:
Merkez Bankası reeskont kredilerini 30 milyar dolara çıkardı. Artan kısım ihracata gidecek. Bu kapsamda, 10 milyar dolarının direkt ihracatçı tarafından kullanılması sağlanacak.