Sabancı sigarayı bırakıyor! (Ekonomi haberleri)

Sabancı Holding, sigara ve tütüncülük faaliyetlerini yürüten iki şirketteki paylarının tamamını 2.89 milyar liraya Philip Morris Products'a satmak için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Rekabet Kurumu'nun onay vermesi halinde satış anlaşması yapılacak. Satış işleminin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

10 YILIN ZİRVESİ

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünya gıda fiyatlarının Eylül ayında art arda ikinci ay da yükselerek 10 yılın zirvesine ulaştığını açıkladı. Artışta tahıllar ve bitkisel yağlardaki yükselmenin etkisi yüksek olduğu belirtildi.

TL MEVDUAT 300 MILYAR LIRA ARTTI

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini yitireceğini belirterek, "Para politikası duruşumuzu belirlerken, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdik" dedi. Rezervlerin 85 milyar dolar seviyelerinden 122 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Kavcıoğlu, şunları kaydetti: "Yabancı paradan TL mevduata dönüş başladı. Yılbaşına göre TL mevduat 300 milyar liraya yakın artış kaydetti."

GELECEĞE YATIRIM

FEADSHIP, 'Pure' adını taşıyan 81.75 metrelik süper yat konseptini tanıttı. Geleceğin yat sahiplerine ilham vermek amacıyla hazırlanan yat; açık plan bir iç mekan ile geleneksel köprünün yerini alan bir alt güverte komuta merkezine sahip olacak. Fütüristik dış cephe, 3 katlı avlu, açık yerleşik mimari ve artırılmış gerçeklik kullanılan komuta merkezi; Studio de Voogt tarafından tasarlanan ultra lüks yatın en önemli özellikleri arasında yer alıyor.

EL EMEĞI ÜRÜNLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Atis Fuarcılık tarafından düzenlenen, uluslararası katılımlı Craftİstanbul El Sanatları Fuarı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı'da kapılarını açtı. 10 Ekim'e kadar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayan, 'Kardeş Ülke Endonezya' temasıyla gerçekleştirilen fuarda, 132 katılımcı, 400'ün üzerinde el sanatçısı ürünlerini sergiliyor.

ANTALYA'DA SEZON UZADI

Yılın 9 ayında 7 milyondan fazla turisti misafir eden ve yıl sonunda 8.5 milyon rakamına ulaşmayı hedefleyen Antalya, yerli ve yabancı turist ağırlamaya devam ediyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca, "Bu yıl kapanan otelimiz olmadı, hemen hemen bütün otellerimiz açıktı. Hâlâ da Antalya'da henüz kapanan otel yok. Tesislerin yüzde 70'i dolu gidiyor" dedi. Rusya ve İngiltere pazarının turizm sezonunu uzattığını anlatan Atmaca, "İngilizler hem uzun süre konaklıyor hem de golfe ilgi duyuyor" diye konuştu.

TURİZMCİLERE İYİ HABER GELDİ

Milyonları ilgilendiren Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilirken, turizmcilere müjdeli haber geldi. Geçen yıl getirilen konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022'den 1 Ocak 2023'e uzatıldı. Yasayla ayrıca 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf olacak.

YIL SONU HEDEFİ 700 MAĞAZA

Bambi Yatak, büyümeye devam ediyor. Bu yıl 136 mağaza açan, yıl sonuna kadar 700 mağazaya ulaşmayı hedefleyen Bambi Yatak, 489'uncu mağazasını Sivas'ta hizmete aldı. Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, "Yatırımlarımız sadece mağaza odaklı kalmayacak. Teknoloji, yeni ürün, hizmet, üretim ve lojistik merkezi gibi yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.