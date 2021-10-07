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    Öğrenci bursları hesapta (Ekonomi haberleri)

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlara paraları dün yatırılırken, '2' olanlar bugün, '4' olanlar yarın, '6' olanlar 9 Ekim'de, '8' olanlar 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek.

    Burslar hesapta

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlara paraları dün yatırılırken, '2' olanlar bugün, '4' olanlar yarın, '6' olanlar 9 Ekim'de, '8' olanlar 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek.

    İŞTE YENİ JET
    ABD'li Gulfstream, G400 ve G800 adını verdiği iki yeni iş jeti modeli geliştirdiğini duyurdu. G800, Gulfstream'in şimdiye kadar ürettiği en uzun menzilli iş jeti olacak. İki Rolls- Royce Pearl 700 turbofan motorla güçlendirilen G800, 14 bin 816 kilometre menzile sahip olacak. 19 yolcu taşıma kapasitesi olacak G800'ün 2023'te 71.5 milyon dolara satışa sunulması planlanıyor.

    HESAP KAPAMA ÜCRETİNE İZİN YOK
    Milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay, bankaların hesap açma ve kapama işlemleri ile hesap cüzdanı yazdırma işlemlerinden herhangi bir ücret alamayacağına hükmetti. Yıllardır kullanmadığı banka hesabını kapattıran tüketici, bankanın bu hizmet karşılığında para istemesiyle şok yaşadı. Bankaya istediği parayı ödeyen tüketici, yargıya başvurdu. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, bankayı haksız buldu.

        YATAK ENDÜSTRİSİ BİR ARAYA GELDİ
        Yatak endüstrisinin tek fuarı olan IBIA EXPO-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. 83 firmaya ulaşan ve sektörün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği'nin (IBIA) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, "Sektör firmalarının üretimleri 3 milyar dolar, ihracatları ise 2 milyar dolar civarında ve 25 bin kişilik bir istihdama sahip. Yakın gelecekte bu konuda önde olan ilk 3 ülke arasına girebileceğimizi düşünüyorum. Dünya genelinde 31 milyar dolarlık ihracat hacmi olan yatak üretiminin içerisinde de Türkiye 14'üncü sırada yer alıyor" dedi.

        ÜRETİM İÇİN İŞBİRLİĞİ
        Tarımda yüzde 47 pazar payıyla özel bankalar arasında ilk sırada bulunan DenizBank, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ile lisanslı depoculuk kullanımında çiftçiye özel fırsatlar sunmak üzere yürüttüğü çalışmaları güçlendirecek bir işbirliğine imza attı. Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) ve lisanslı depoculuğun kullanımını artırmaya yönelik olarak banka, ürünlerin lisanslı depolarda tutulması için oluşturulan senetleri teminat kabul ederek, çiftçiye yüzde 100 oranında uygun maliyetle finansman sağlayacak.

        PATİLİ DOSTLARA MAMA 'GETİR'Dİ
        Her yıl geleneksel olarak Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında sokak ve barınak hayvanları için Mama Gönder kampanyası düzenleyen Getir, bu sene 1 milyon kap mamaya denk gelen 150 tonluk mama bağışı ile rekor hedefliyor. Getir gönüllüleri, Göktürk Hayvanseverler Derneği Barınma Alanı'nı ziyaret ederek ilk mamaları dağıttı. Kullanıcıların da desteğiyle toplanan mamalar, HAYTAP tarafından Türkiye'nin dört bir yanındaki barınaklar, sokaklar ve ormanlarda yaşayan hayvanların beslenmelerinde kullanılacak.

            İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYA İKİNCİSİ SEÇİLDİ
            Dünyanın önemli yayın gruplarından Conde Nast'ın seyahat ve yaşam dergisi Conde Nast Traveler, prestijli ödüllerden biri olan 'Okuyucuların Seçimi' anketinin sonuçlarını açıkladı. Dünya genelinde 800 binden fazla Conde Nast Traveler okuyucusu anket kapsamında; son seyahat deneyimlerini paylaşarak on binlerce puan ve yorum gönderdi. Anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı; Tokyo Narita (NRT), Seul Incheon (ICN), Doha (DOH), Dubai (DXB), Marakeş (RAK), Atina (ATH), Zürih (ZRH), Londra Heathrow (LHR) gibi havalimanlarını geride bırakarak Singapur (SIN) Havalimanı'nın ardından 'Dünyanın En İyi Havalimanları' listesine ikinci sıradan girdi. Ödüller, derginin Kasım sayısında yayınlanacak.
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            Haberler Ekonomi Öğrenci bursları hesapta (Ekonomi haberleri)
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