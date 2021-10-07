Öğrenci bursları hesapta (Ekonomi haberleri)

YATAK ENDÜSTRİSİ BİR ARAYA GELDİ

Yatak endüstrisinin tek fuarı olan IBIA EXPO-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. 83 firmaya ulaşan ve sektörün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği'nin (IBIA) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, "Sektör firmalarının üretimleri 3 milyar dolar, ihracatları ise 2 milyar dolar civarında ve 25 bin kişilik bir istihdama sahip. Yakın gelecekte bu konuda önde olan ilk 3 ülke arasına girebileceğimizi düşünüyorum. Dünya genelinde 31 milyar dolarlık ihracat hacmi olan yatak üretiminin içerisinde de Türkiye 14'üncü sırada yer alıyor" dedi.