Öğrenci bursları hesapta (Ekonomi haberleri)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlara paraları dün yatırılırken, '2' olanlar bugün, '4' olanlar yarın, '6' olanlar 9 Ekim'de, '8' olanlar 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek.
İŞTE YENİ JET
ABD'li Gulfstream, G400 ve G800 adını verdiği iki yeni iş jeti modeli geliştirdiğini duyurdu. G800, Gulfstream'in şimdiye kadar ürettiği en uzun menzilli iş jeti olacak. İki Rolls- Royce Pearl 700 turbofan motorla güçlendirilen G800, 14 bin 816 kilometre menzile sahip olacak. 19 yolcu taşıma kapasitesi olacak G800'ün 2023'te 71.5 milyon dolara satışa sunulması planlanıyor.
HESAP KAPAMA ÜCRETİNE İZİN YOK
Milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay, bankaların hesap açma ve kapama işlemleri ile hesap cüzdanı yazdırma işlemlerinden herhangi bir ücret alamayacağına hükmetti. Yıllardır kullanmadığı banka hesabını kapattıran tüketici, bankanın bu hizmet karşılığında para istemesiyle şok yaşadı. Bankaya istediği parayı ödeyen tüketici, yargıya başvurdu. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, bankayı haksız buldu.