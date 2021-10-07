NFT içerikleri ses, sanat, video ve video oyunlarında yer alan görsel ve işitsel öğeleri içerebilen özgün ve yaratıcı içerikleri temsil edebilirler. Bu dijital içerikler sonsuz sayıda kopyalanabilir ancak, dijital içerikleri temsil eden NFT'ler blokchain'de izlenir ve satın alan kişilere sahip olma kanıtını sağlar. Bitcoin, Ethereum ve Flow vs. blok zincirlerinin de NFT kullanımlarını tanımandırmak amacıyla kendi jeton standartları bulunmaktadır.

Dijital olarak hazırlanan sanat, video oyunun öğeleri ve işitsel dosyalar gibb dijital koleksiyonların metalaştırılması için NFT'ler kullanıbilmektedir. Fakat, özgün içeriğin herhangi bir kopyasına olan erişim, jetonun sahibi ile sınırlı değildir. İlk NFT'ler 2015 yılında Ethereum tabanlı olarak ortaya çıkmıştır. Daha önceleri, kripto para birimleri hakkında spekülatif faaliyetler yapan yatırımcılar, hacimleri büyük oranda artmakta olan NFT'leri alıp satmaya başladıkça, NFT'ler için piyasaya olan ilgi ve alakanın artması spekülatif hareketlerin de artmasına sebebiyet verdi.