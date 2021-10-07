NFT nedir, ne demek? NFT nasıl yapılır, kaç TL? Non fungible token NFT coin hangi borsada var, nasıl kullanılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sanal para piyasaları gündemde yoğun ilgi görmeye devam ediyor ve kripto para piyasasında öne çıkanlar arasında NFT coin yer alıyor ve hakkındaki bilgiler de merakla araştırılıyor. İşte detaylar...
NFT COİN NEDİR?
Tam adıyla non-fungible Token olarak adlandırılan NFT, özgün bir dijital içeriği simgeleyen ve bu sebeple başka görsel ve işitsel içeriklerin yerine geçemeyen, blokchain (blok zinciri) ismi verilen dijital platformlardaki içerik birimidir.
NFT içerikleri ses, sanat, video ve video oyunlarında yer alan görsel ve işitsel öğeleri içerebilen özgün ve yaratıcı içerikleri temsil edebilirler. Bu dijital içerikler sonsuz sayıda kopyalanabilir ancak, dijital içerikleri temsil eden NFT'ler blokchain'de izlenir ve satın alan kişilere sahip olma kanıtını sağlar. Bitcoin, Ethereum ve Flow vs. blok zincirlerinin de NFT kullanımlarını tanımandırmak amacıyla kendi jeton standartları bulunmaktadır.
Dijital olarak hazırlanan sanat, video oyunun öğeleri ve işitsel dosyalar gibb dijital koleksiyonların metalaştırılması için NFT'ler kullanıbilmektedir. Fakat, özgün içeriğin herhangi bir kopyasına olan erişim, jetonun sahibi ile sınırlı değildir. İlk NFT'ler 2015 yılında Ethereum tabanlı olarak ortaya çıkmıştır. Daha önceleri, kripto para birimleri hakkında spekülatif faaliyetler yapan yatırımcılar, hacimleri büyük oranda artmakta olan NFT'leri alıp satmaya başladıkça, NFT'ler için piyasaya olan ilgi ve alakanın artması spekülatif hareketlerin de artmasına sebebiyet verdi.