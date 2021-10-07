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    • Ekonomi
    • 07.10.2021 16:23
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    • 07.10.2021 16:25
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    NFT nedir, ne demek? NFT nasıl yapılır, kaç TL? Non fungible token NFT coin hangi borsada var, nasıl kullanılır?

    Sanal para piyasalarına ilgi duyan ve gelişmeleri yakından takip edenler NFT nedir, ne demek? NFT nasıl yapılır, kaç TL? Sorularının yanıtlarını araştırıyor. Son günlerde popüler hale gelen Non fungible token fiziksel olarak değil, sanal olarak var olan coinler arasında yer alıyor. Açılımı non-fungible token olan NFT coin alıp satmak isteyenler bu konuyla ilgili tüm bilgileri yakından takip etmeye başladı. Peki Non fungible token NFT coin hangi borsada var, nasıl kullanılır? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    NFT nedir, ne demek?

    NFT nedir, ne demek? NFT nasıl yapılır, kaç TL? Non fungible token NFT coin hangi borsada var, nasıl kullanılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sanal para piyasaları gündemde yoğun ilgi görmeye devam ediyor ve kripto para piyasasında öne çıkanlar arasında NFT coin yer alıyor ve hakkındaki bilgiler de merakla araştırılıyor. İşte detaylar...

    NFT COİN NEDİR?

    Tam adıyla non-fungible Token olarak adlandırılan NFT, özgün bir dijital içeriği simgeleyen ve bu sebeple başka görsel ve işitsel içeriklerin yerine geçemeyen, blokchain (blok zinciri) ismi verilen dijital platformlardaki içerik birimidir.

    NFT içerikleri ses, sanat, video ve video oyunlarında yer alan görsel ve işitsel öğeleri içerebilen özgün ve yaratıcı içerikleri temsil edebilirler. Bu dijital içerikler sonsuz sayıda kopyalanabilir ancak, dijital içerikleri temsil eden NFT'ler blokchain'de izlenir ve satın alan kişilere sahip olma kanıtını sağlar. Bitcoin, Ethereum ve Flow vs. blok zincirlerinin de NFT kullanımlarını tanımandırmak amacıyla kendi jeton standartları bulunmaktadır.

    Dijital olarak hazırlanan sanat, video oyunun öğeleri ve işitsel dosyalar gibb dijital koleksiyonların metalaştırılması için NFT'ler kullanıbilmektedir. Fakat, özgün içeriğin herhangi bir kopyasına olan erişim, jetonun sahibi ile sınırlı değildir. İlk NFT'ler 2015 yılında Ethereum tabanlı olarak ortaya çıkmıştır. Daha önceleri, kripto para birimleri hakkında spekülatif faaliyetler yapan yatırımcılar, hacimleri büyük oranda artmakta olan NFT'leri alıp satmaya başladıkça, NFT'ler için piyasaya olan ilgi ve alakanın artması spekülatif hareketlerin de artmasına sebebiyet verdi.

        NFT NASIL YAPILIR? NASIL ALINIR SATILIR?

        NFT, özgün bir dijital içeriği simgeleyen, blokchainde (blok zinciri) depo edilen bir veri birimidir. Bitcoin ve birçok yardımcı program ya da ağ gibi kripto paraların tersine, NTF içerikler kriptografik bir belirteç niteliği taşımaktadır. NFT, bir dijital sanat içeriğinin Rarible, Opensea ya da KnownOrigin gibi dijital platformlarda sunulan açık artırma pazarlarına yüklenerek oluşturulmaktadır. Bu blokchaine kaydedilen içeriğin kripto paralarla sarın alınabilen ve tekrardan satılabilen bir NFT olarak bir kopyasını oluşturmaktadır. Bir sanatçı, eğer isterse bir eserini temsil eden NFT'yi satabilir ve bunun yanı sıra sanatçı eserinin telif hakkını elinde bulundurabilir ve de aynı sanat çalışmasının daha da fazla NFT'sini oluşturabilmektedir. NFT'yi satın alan kişi sanatçı tarafında orjinal üretilen içeriğe özel bir erişim elde edemez. Bir çalışmayı NFT olarak dijital deftere (blokchain) yükleyen kişinin, kendisinin NFT'nin orjinal sanatçısı olduğunu kanıtlamasına gerek yoktur. Geçmişte NFTler için içerilk yaratıcılarının izni olmaksızın da sanatın kullanıldığı durum sıklıkla görülmüştür.
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        Haberler Ekonomi NFT nedir, ne demek? NFT nasıl yapılır, kaç TL? Non fungible token NFT coin hangi borsada var, nasıl kullanılır?
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