Marketlerdeki gramaj oyununa ceza yağdı! Gizli zamma 114 bin TL

Çeşitli oyun ve hilelerle vatandaşı aldatmaya çalışanlar, Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin denetimine takıldı. Ünlü marka bir ketçap firmasının 400 gramlık ambalajı 390 grama düşürdüğü ancak aynı fiyattan sattığı, böylece gizli zam yaptığı tespit edildi. Bakanlık söz konusu etiket ve ambalaj kullanımından kaynaklı ticari reklam ve uygulamalarının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğuna dikkat çekti. Bakanlık, inceleme konusu ürünün ülke çapında satışa sunulduğunu da belirlerken, gramaj oyunu ile vatandaşı aldatan firmaya 114 bin 326 lira idari para cezası uyguladı. Bakanlık ürüne ilişkin tüm reklamların da yayınlanmasına yasak getirdi.

BARIŞ ŞİMŞEK