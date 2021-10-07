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    • Ekonomi
    • 07.10.2021 12:10
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    • 07.10.2021 12:13
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    Alman devi BMW'yi de çip krizi devirdi! Volkswagen, Ford, Hyundai derken BMW'den de üretim açıklaması geldi

    Koronavirüs döneminde patlak veren çip krizi hala devam ederken bir otomotiv devinden daha açıklama geldi. Alman devi BMW, otomobil araç teslimatları yılın üçüncü çeyreğinde yarı iletken kıtlığı nedeniyle yüzde 12,2 gerilediğini açıkladı. BMW, çip krizi nedeniyle bu yıl boyunca 80 bin ila 100 bin otomobilin üretilemeyeceğini tahmin ediyor.

    Alman lüks otomobil üreticisi BMW Group'un otomobil araç teslimatları yılın üçüncü çeyreğinde yarı iletken kıtlığı nedeniyle yüzde 12,2 geriledi.

    BMW, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin satış rakamlarını açıkladı.

    Buna göre, şirketin otomobil teslimatlarının yılın temmuz-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 düşüşle 593 bin 189'a gerilediği duyuruldu.

    Söz konusu dönemde BMW'nin satışları yüzde 10,3 düşüşle 524 bin 870 olarak gerçekleşirken, şirketin en büyük pazarı olan Çin'deki araç teslimatları da üçüncü çeyrekte yüzde 12,2 düşerek 202 bin 573'e geriledi.

        Açıklamada, "Şirket, yarı iletken bileşenlerin tedarik durumunun zor kalmasını bekliyor. BMW Group şimdiye kadar bu darboğazların etkisini azaltmış edebilmiş olsa da önümüzdeki aylarda satışların etkilenme olasılığı göz ardı edilemez." ifadesine yer verildi.

        BMW, çip krizi nedeniyle bu yıl boyunca 80 bin ila 100 bin otomobilin üretilemeyeceğini tahmin ediyor.

        Öte yandan, yılın ilk 9 ayında ise söz konusu satışlar yüzde 17,9 artarak 1 milyon 932 bin 236 oldu.
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        Haberler Ekonomi Alman devi BMW'yi de çip krizi devirdi! Volkswagen, Ford, Hyundai derken BMW'den de üretim açıklaması geldi
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