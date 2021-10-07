Alman devi BMW'yi de çip krizi devirdi! Volkswagen, Ford, Hyundai derken BMW'den de üretim açıklaması geldi

Alman lüks otomobil üreticisi BMW Group'un otomobil araç teslimatları yılın üçüncü çeyreğinde yarı iletken kıtlığı nedeniyle yüzde 12,2 geriledi.
BMW, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin satış rakamlarını açıkladı.
Buna göre, şirketin otomobil teslimatlarının yılın temmuz-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 düşüşle 593 bin 189'a gerilediği duyuruldu.
Söz konusu dönemde BMW'nin satışları yüzde 10,3 düşüşle 524 bin 870 olarak gerçekleşirken, şirketin en büyük pazarı olan Çin'deki araç teslimatları da üçüncü çeyrekte yüzde 12,2 düşerek 202 bin 573'e geriledi.