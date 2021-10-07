Alman devi BMW'yi de çip krizi devirdi! Volkswagen, Ford, Hyundai derken BMW'den de üretim açıklaması geldi

Söz konusu dönemde BMW'nin satışları yüzde 10,3 düşüşle 524 bin 870 olarak gerçekleşirken, şirketin en büyük pazarı olan Çin'deki araç teslimatları da üçüncü çeyrekte yüzde 12,2 düşerek 202 bin 573'e geriledi.