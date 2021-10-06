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    Yapılandırma başvuruları sona erdi! Fırsattan yararlanmak için ilk 2 taksite dikkat

    Yapılandırma başvuruları sona erdi, sıra ödemelere geldi. Fırsattan yararlanmak için ilk 2 taksitin tam ve zamanında ödenmesi şart. Ayrıca ikinci taksit için tarih uyarısı geldi...

    Taksit uyarısı

    Kamuya olan borçları kolayca kapatma imkanı sunan yapılandırmada başvuru süresi sona erdi, sıra ödemelere geldi. Vergi dairelerine peşin ve birinci taksit ödemeleri 1 Kasım'a kadar yapılacak. İkinci taksit ise 30 Kasım'a kadar ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ilk taksit ve peşin ödemelerde ise son tarih 30 Kasım olacak. Cumhurbaşkanı kararı ile yapılandırılan borçların ilk taksiti veya peşin ödenebileceği süre daha önce 1 ay uzatılmıştı. Diğer taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik olmadığını belirten yetkililer, borçlarını yapılandıran vatandaşları bu hususa dikkat etmeleri konusunda uyardı. Ayrıca yapılandırmanın bozulmaması için ilk 2 taksitin zamanında ve tam olarak ödenmesi gerekiyor. Yasaya göre, ilk 2 taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında 2'den fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırmadan yararlanma hakkı kaybedilecek.

    152 MİLYARLIK YAPILANDIRMA
    Yapılandırmadan yararlanmak için vergi dairelerine 5 milyon 804 bin 861 mükellef başvuruda bulundu. 152 milyar 663 milyon lira alacak yapılandırıldı.

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    Haberler Ekonomi Yapılandırma başvuruları sona erdi! Fırsattan yararlanmak için ilk 2 taksite dikkat
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