Bitcoin Taproot güncellemesi nedir? Bitcoin Taproot güncellemesi ile neler değişecek? Taproot güncellemesi Bitcoin fiyatlarını etkileyecek mi?

Bitcoin Taproot güncellemesi nedir? Bitcoin Taproot güncellemesi ile neler değişecek? Sorusu yatırımcıların merakla araştırdığı konulardan biri oldu. İnişli çıkışlı grafikle akılları karıştıran Bitcoin fiyatları son günlerde yükselmeye başladı. Bitcoin hakkında yeni gelişmeleri takip edenler Bitcoin Taproot güncellemesi hakkında araştırmalara başladı. İşte konu hakkında tüm detaylar!
BİTCOİN TAPROOT GÜNCELLEMESİ NEDİR?
Taproot, Bitcoin için gizlilik sağlayıcı bir çatallanma yöntemidir. Taproot aracılığıyla hareketli parçaların gizlenmesi mümkün kılınabilmektedir. Taproot bir nevi Bitcoin komut dizininin çalıştığını saklamayı da mümkün hale getirmektedir.Taproot, Bitcoin'in komut dizinlerinin gizliliğini artıracak ve karmaşık işlemlerle ilgili diğer etmenleri iyileştirecek bir yumuşak çatallanmadır. Bitcoin ağındaki işlemler, zaman kilitli serbest bırakmalar, çoklu imza gereklilikleri ve benzeri özellikleri kullanarak daha karmaşık hale gelebilir.
Taproot önerisi, ilk olarak Bitcoin Core geliştiricisi Greg Maxwell tarafından Ocak 2018'de ortaya atılmıştır. Pieter Wuille tarafından yaratılan bir çekim talebinin ardından Taproot, Ekim 2020 itibarıyla Bitcoin core kütüphanesiyle birleşmiştir. Yükseltmenin tam olarak faaliyete geçmesi için node operatörlerinin Taproot'un yeni mutabakat kurallarını benimsemesi gereklidir. Bu sürecin nasıl ilerleyeceğine bağlı olarak aktivasyon aylar sürebilir.