Bitcoin Taproot güncellemesi nedir? Bitcoin Taproot güncellemesi ile neler değişecek? Taproot güncellemesi Bitcoin fiyatlarını etkileyecek mi?

BİTCOİN TAPROOT GÜNCELLEMESİ NEDİR?

Taproot, Bitcoin için gizlilik sağlayıcı bir çatallanma yöntemidir. Taproot aracılığıyla hareketli parçaların gizlenmesi mümkün kılınabilmektedir. Taproot bir nevi Bitcoin komut dizininin çalıştığını saklamayı da mümkün hale getirmektedir.Taproot, Bitcoin'in komut dizinlerinin gizliliğini artıracak ve karmaşık işlemlerle ilgili diğer etmenleri iyileştirecek bir yumuşak çatallanmadır. Bitcoin ağındaki işlemler, zaman kilitli serbest bırakmalar, çoklu imza gereklilikleri ve benzeri özellikleri kullanarak daha karmaşık hale gelebilir.