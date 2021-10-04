Operatörlere ‘tavan’ geldi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), operatörlere tavan fiyat sınırlaması getirdi. Türk Telekom Danıştay'a açtığı dava ile tavan fiyattan muaf tutulurken; Vodafone ve Turkcell arama, mesajlaşma ve açma-kapama gibi ücretlerde üst sınıra uyacak. Buna göre; mobil şebekelerden sabit ve mobile yapılan aramaların dakikası 87.53 kuruş, yurt dışını arama ücretinin dakikası ise 8 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Yurt içi kısa mesaj ücreti ise en çok 62,91 kuruş olacak. Operatörler tarife değişikliklerini 7 gün önceden BTK'ya bildirecek.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK