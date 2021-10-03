Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Ekim ayı evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ekim ayı evde bakım maaşı güncel iller listesi 2021!

Ekim ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşı hak sahipleri tarafından sorgulanmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla her ay hesaplara yatırılan 1.797 TL evde bakım ödeneği hakkında detaylar araştırılıyor. Yeni başvuru yapmak isteyenler ise şartların neler olduğunu merak ediyor. Peki, Ekim ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm detaylar!
EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
2021 Ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz başlamadı. Bakanlık tarafından ödemeler her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. Ekim ayı ödemelerinin hangi illere yattığını gösteren güncel liste yayınlandığında takvim.com.tr'de yer alacak.
EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ TL 2021
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için "Evde Bakım Yardımı" hizmeti veriliyo.
Bu kapsamda, 2021 yılı ikinci altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.797 TL'ye yükseldi.