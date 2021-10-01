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    • Ekonomi
    • 02.10.2021 09:26
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    • 02.10.2021 09:26
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    Büyükbaş, küçükbaş Ziraat Bankası hayvancılık kredisi başvuru şartları! Ziraat Bankası hayvan kredisi faiz oranları 2021!

    Ziraat Bankası hayvan kredisi faiz oranları 2021! Büyükbaş, küçükbaş Ziraat Bankası hayvancılık kredisi başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Hayvancılık işiyle uğraşanlar ya da yeni başlamak isteyenler bu alanda kredi desteği veren bankaların faiz oranlarını ve şartlarını merak ederek araştırıyor. Ziraat Bankası hayvancılık kredisi ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası hayvan kredisi faiz oranları 2021!

    Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında Ziraat Bankası hayvan kredisi faiz oranları 2021 yer alıyor. Hayvancılıkla uğraşanlar ya da bu alanda kariyer hedefleyerek girişimci olarak yeni başlamak isteyenler Büyükbaş ve küçükbaş Ziraat Bankası hayvancılık kredisi başvuru şartları neler? Sorusuna yanıt arıyor. Şartları karşılayan kişiler Ziraat Bankası hayvancılık kredisi için gerekli evrakları toplayarak başvurularını yapabilirler. İşte detaylar…

    ZİRAAT BANKASI KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2021!

    Hayvansal üretimin desteklenmesi amacıyla verilen kredi desteği Ziraat Bankası aracılığıyla verilmektedir. Büyük ve küçükbaş hayvancılık kredisi olarak ikiye ayrılan kredilerde gerçek ve tüzel kişilere finansman desteği sağlanıyor. Ziraat Bankası küçükbaş hayvan kredisiyle hayvan alımı, sigorta, yem, yakıt, ilaç ve kira gibi giderlerinizi ödeyebilirsiniz. Yatırım kredilerinde ise ahır ve ağıl yapımı için destek kredisi alabilirsiniz.

    Ziraat Bankası hayvansal üretimi desteklemek için hayvancılıkla uğraşan kişilere düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanı sağlıyor. Banka yetiştiricilere 15 milyon TL'ye kadar kredi desteği sağlarken, yatırım döneminde bu kredilerde %75 faiz indirimi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra kredi işletme döneminde verilen kredilerde de %75 faiz indirimi uygulanmaktadır. Tarımsal kredi senelik faizleri yeni düzenleme sonrası %9'a indirilirken senelik faiz üzerinden de faiz oranı yapılan %75'lik indirimle faiz oranı %6,75 oluyor.

    ZİRAAT BANKASI KOYUN KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

    Söz konusu krediden faydalanmak için istenen şartlar ise şu şekildedir;

    İşletmenin gerçek veya tüzel kişi olması, İşletmeni Zİraatçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olması, İşletme sahibi yardım için şahsen başvurmalıdır. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası'nın ortak olarak hazırladığı projeyle çiftçiler üretimlerini arttıracak. Söz konusu finansman desteği başvuruların kişilerin gelir belgesi, bilançolar, teminatlar, kredi notu ve kredi sicil etkili olmaktadır.

    ZİRAAT BANKASI 50-100 KOYUN KREDİ HESAPLAMA

    Ziraat Bankası ve TKK tarafından kullanılan koyun kredilerinde üretim hedefleri koyun ve keçi yetiştiriciliğidir. Kredi limiti 15 milyondur. Yatırım döneminde% 75 faiz indirimi, işletme döneminde ise% 75 faiz indirimi uygulanacak. Belirtilen koşullar yerine getirildiğinde Ziraat Bankası'ndan sıfır faizli koyun kredisi çekilecektir.

        Yıllık% 9 faiz oranında hesaplanırsa, 9 * 75/100 olacaktır:% 6,75 faiz oranından 9-6,75'e: aylık% 0,18'den% 2,25'e yıllık faiz oranı ve% 75 faiz indirimi.

        50 koyun kredi limitinin hesaplanmasında her koyun 1200 TL hesaplarsa 50 x 1200 = 60.000 TL olur. Aylık tarımsal kredi faiz oranı% 0,18 olduğu için 50 koyun kredisi şu şekilde hesaplanır:
        60.000 TL 12 Ay vadeli %0,18 faiz oranı ile alırsanız. Aylık Taksit: 5.070,48 TL olurken ödenecek olan Toplam Tutar: 60.845,73 TL olacaktır.
        60.000 TL 24 Ay vadeli %0,18 faiz oranı ile alırsanız. Aylık Taksit: 2.568,06 TL olurken ödenecek olan Toplam Tutar: 61.633,40 TL olacaktır.
        60.000 TL 36 Ay vadeli %0,18 faiz oranı ile alırsanız Aylık Taksit: : 1.734,10 TL olurken ödenecek olan Toplam Tutar: 62.427,77 TL olacaktır.
        100 baş koyun için hesaplama yapılacak olursa yine aynı tutarları ele alarak değerlendirme yapılmalıdır.

        KOYUN TEŞVİK KREDİSİ VEYA KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

        Finansbank besicilik ve süt hayvanı alıma kredi vermektedir.

        Denizbank Tarım ve küçükbaş hayvan kredisi

        TEB büyükbaş hayvan kredisi

        Yapı kredi koyun keçi kredisi çekebilirsiniz.

        Koç, koyun, kuzu, inek, buzağı, manda, düve almak için öncelikle Ziraat Bankasına sonra diğer bankaların en düşük faizli kredilerini inceleyin.

        KOYUN KREDİSİ NASIL ALINIR?

        Tarım Müdürlükleri proje karşılığında otuz bin lira değerinde hayvan veriyor. Bunun için başvuru tarihleri şuan doldu. Tigem adı verilen müdürlükler tarafından projesi onay alan kişiler otuz bin lira değerinde küçükbaş koyun veya keçiye sahip olacak. Ayrıca bu destek geri ödemesiz veriliyor. Hayvan sahibi çiftçiler koyun kredisini geri ödemek zorunda olmayacaklar. Birçok makale de bu konuyu dile getirdik. KOSGEB KOYUNCULUK kredisi vermemektedir. Geçen yıl köye dönüş programı kapsamında 300 koyun projesi başlatılmıştı. Hayvan dağıtımları tamamlandı. Ancak 2021 yılında geçerli değil.

        Hayvan kredisi almak isteyenlerin en çok uğrak yerlerinden biride diğer özel banka şubeleridir. Bunun haricinde KOSGEB gibi kurumlardan hayvan almak için para alamazsınız. Kuzulu koyun veya koç almak isteyenlere en düşük faizli kredi veren bankada Ziraat Bankasıdır. İster kuzu alın, ister saanen keçisi, ilk uğrayacağınız durak Ziraat Bankası' dır.
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        Haberler Ekonomi Büyükbaş, küçükbaş Ziraat Bankası hayvancılık kredisi başvuru şartları! Ziraat Bankası hayvan kredisi faiz oranları 2021!
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