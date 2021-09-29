Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar: Büyüyen iki ekonomiden biriyiz

Finansın Geleceği Zirvesi'ne katılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, "Merkez Bankalarının Pandemide Rolü" başlıklı sunumda önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin OECD ülkeleri ve Çin ile birlikte değerlendirildiğinde 2020'de pozitif büyüme kaydeden iki ekonomiden biri olduğuna dikkati çeken Kavcıoğlu, şöyle konuştu:
"2021 yılı ilk yarısına ilişkin açıklanan verilerde büyümedeki olumlu görünümün devam ettiğini görüyoruz. Yüksek frekanslı veriler, açılmanın etkisiyle işgücü piyasasında da toparlanmaya işaret ediyor. Tarım dışı istihdamın öncelikle sanayi sektörünün katkısı ile toparlanmaya başladığını, hizmet sektöründen gelen sınırlı katkıya rağmen 2021 yılı başında salgın öncesi düzeylere ulaştığını görüyoruz. Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasasının salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattığını söyleyebiliriz."
REZERV 120 MİLYAR $
Kavcıoğlu, rezervlerdeki iyileşmenin öngörüleri ile uyumlu seyrettiğini belirterek, "Rezervlerimiz 85-90 milyar dolar seviyelerinden yaklaşık 30 milyar dolar artarak 120 milyar doların üzerine çıkmıştır" dedi.