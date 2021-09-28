Okullar başladı velilerin okul servisi çağrıları yanıt buldu! "Çalışmayan plakalar yeni başvurulara açılsın"

İstanbul'da 50 bin servis aracı bulunduğunu, 18 bininin okul aracı olarak kullanıldığını söyleyen Avdagiç, "50 bin plaka bile zor yetiyor. Araçla buluşmayan, içinde öğrenci ya da personel olmayan bir tane bile servis plakası bırakma lüksümüz yok. Boş servis plakaları, dolu trafiğin sebebi. İTO olarak önerimiz; seferde olmayan 5 bin plaka için 31 Aralık'a kadar süre konulsun. Bu tarihten sonra hâlâ çalışmayan plakalar kapatılsın ve bu plakalar yeni başvurulara açılsın" dedi.