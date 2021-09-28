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    Okullar başladı velilerin okul servisi çağrıları yanıt buldu! "Çalışmayan plakalar yeni başvurulara açılsın"

    Velilerin servis çilesi sürerken, İTO’dan çözüm önerisi geldi: Boştaki 5 bin plaka için 31 Aralık’a kadar süre konulsun. Çalışmayan plakalar yeni başvurulara açılsın...

    Servis çağrısı

    Yüz yüze eğitimde 3 hafta geride kaldı ancak pek çok okulda servis sıkıntısı bitmedi. Çocuğu için servis bulamayan velilerden şikayet yağarken; İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'ten çözüm önerisi geldi.

    İstanbul'da 50 bin servis aracı bulunduğunu, 18 bininin okul aracı olarak kullanıldığını söyleyen Avdagiç, "50 bin plaka bile zor yetiyor. Araçla buluşmayan, içinde öğrenci ya da personel olmayan bir tane bile servis plakası bırakma lüksümüz yok. Boş servis plakaları, dolu trafiğin sebebi. İTO olarak önerimiz; seferde olmayan 5 bin plaka için 31 Aralık'a kadar süre konulsun. Bu tarihten sonra hâlâ çalışmayan plakalar kapatılsın ve bu plakalar yeni başvurulara açılsın" dedi.

    Avdagiç, İstanbul'da servis araçları konusunda yaşanan sıkıntıların 3 temel sebebi bulunduğunu ifade ederek, "Servis sıkışıklığının temel nedeni aktif olmayan plakalar. İkincisi çalışma saatleri. Üçüncüsü de sürücü temini noktasında sıkıntı var" diye konuştu.

        VELİLERDEN ŞİKAYET YAĞIYOR


        OKUL bir servis firmasıyla anlaşmış. Firmanın aracı yok. 1 ayı aşkındır hâlâ servis tedariği yapılmadı.

        OKUL sabah 08.30'da başlıyor. Ancak çocuğumu saat 06.33'te servise veriyorum. Yaklaşık 2 saat önce çocuğum yola çıkıyor.

            OKUL yoluna toplu ulaşım yok. Servis firması bizi oyalıyor. Eskiden hiç trafik olmayan okul yolu, servislerin yeterli olmaması nedeniyle kilitleniyor.

            EŞİM ve ben çalışıyoruz, mesai saatlerimiz kızımızı bırakıp almak için uygun değil.
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            Haberler Ekonomi Okullar başladı velilerin okul servisi çağrıları yanıt buldu! "Çalışmayan plakalar yeni başvurulara açılsın"
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