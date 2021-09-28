Okullar başladı velilerin okul servisi çağrıları yanıt buldu! "Çalışmayan plakalar yeni başvurulara açılsın"

Yüz yüze eğitimde 3 hafta geride kaldı ancak pek çok okulda servis sıkıntısı bitmedi. Çocuğu için servis bulamayan velilerden şikayet yağarken; İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'ten çözüm önerisi geldi.
İstanbul'da 50 bin servis aracı bulunduğunu, 18 bininin okul aracı olarak kullanıldığını söyleyen Avdagiç, "50 bin plaka bile zor yetiyor. Araçla buluşmayan, içinde öğrenci ya da personel olmayan bir tane bile servis plakası bırakma lüksümüz yok. Boş servis plakaları, dolu trafiğin sebebi. İTO olarak önerimiz; seferde olmayan 5 bin plaka için 31 Aralık'a kadar süre konulsun. Bu tarihten sonra hâlâ çalışmayan plakalar kapatılsın ve bu plakalar yeni başvurulara açılsın" dedi.
Avdagiç, İstanbul'da servis araçları konusunda yaşanan sıkıntıların 3 temel sebebi bulunduğunu ifade ederek, "Servis sıkışıklığının temel nedeni aktif olmayan plakalar. İkincisi çalışma saatleri. Üçüncüsü de sürücü temini noktasında sıkıntı var" diye konuştu.