Elektrik aboneliği ücreti ne kadar 2021? Elektrik aboneliği için gerekli evraklar neler? Başvurular nereden yapılır?

Kiracı için:

Kiracı elektrik aboneliği için gerekli evraklar şu şekilde sıralanabilir:

Kira sözleşmesi

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi

Başvuru yapacak olan kişinin nüfus cüzdanı

Tesisat numarası (fatura)

Yukarıda sıralanmış olan belgeler dahilinde kişiler, ilgili dağıtım şirketinin şubelerine giderek işlemlerini yaptırabilmektedir.

ELEKTRİK GÜVENCE BEDELİ 2021 NE KADAR?



Güvence bedeli, mesken aboneleri için, en az 5 kW sözleşme gücü üzerinden hesaplanır; böylece ödenmesi gereken güvence bedeli en az 165 TL olur. Meskenler için ortalama güç ise 6kW (198 TL) civarındadır.