Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.09.2021 14:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.09.2021 14:45
    ABONE OL

    Elektrik aboneliği ücreti ne kadar 2021? Elektrik aboneliği için gerekli evraklar neler? Başvurular nereden yapılır?

    Evine ya da işyerine ilk kez elektrik bağlatmak isteyen vatandaşlar Elektrik aboneliği ücreti ne kadar 2021? Elektrik aboneliği için gerekli evraklar neler? Sorularına sıklıkla yanıt aranıyor. Bu işlem için nereye başvuru yapılacağı en çok merak edilen detaylar arasında yer alıyor ve bir yandan da fiyat bilgisi merak konusu oluyor. Peki elektrik aboneliği başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Hangi durumlarda gereklidir? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Elektrik aboneliği ücreti ne kadar 2021?

    Elektrik aboneliği ücreti ne kadar 2021? Elektrik aboneliği için gerekli evraklar neler? Başvurular nereden yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından elektrik abonelik ücreti belirleniyor ve ilk kez bağlayacaklar ya da kendi üzerine almak isteyenler fiyat hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki elektrik aboneliği nereden, nasıl yapılır?

    ELEKTRİK ABONELİĞİ NASIL ALINIR?

    Kişiler iş yeri veya ev değişikliği yapabiliyor. Kişiler farklı evlere geçtiğinde yapacağı işlemler bulunuyor. Özellikle kişilerin tüm abonelikleri üzerine alması gerekiyor. Kaçak kullanım yapılması yasal olarak uygun değildir. Kişiler elektrik ve su gibi aboneliklerini üzerine alarak aktif olarak kullanmaya başlamalıdır.

    Abonelik olmadan yapılan kullanımlar, kişilere cezai işlem uygulanmasına neden olacaktır. Kişiler elektrik aboneliğini almak için bilgi arayışı içine girebiliyor. Öncelikle elektrik abonelikleri için başvurulması gereken kurumlar bulunuyor.

    Elektrik idareleri, abonelik işlemlerinin yapıldığı kurumlardır. Kişiler elektrik idarelerine giderek abonelik işlemleri için başvuru yapması gerekiyor. Yapılacak olan elektrik abonelik başvurusu, kurum tarafından incelenerek işleme alınıyor. İşleme alınan abonelik başvuruları, kurum tarafından değerlendiriliyor ve işlemler tamamlanıyor. Üzerine alınan abonelikler sonrasında, kişilere bilgilendirme mesajı veriliyor.

        ELEKTRİK EBONELİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

        Elektrik aboneliğinde yaptırmak isteyen kişilerin bazı belgelere sahip olması gerekmektedir. Elektrik aboneliği için gerekli evraklar şunlardır:

        İskan raporu
        Onaylı elektrik projesi
        Nüfuz cüzdanı
        Mülkiyete ait bir belge (ikametgah, tapu, kira kontratı vb.)
        Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçesi
        Bu belgeler ile birlikte kişi, dağıtım şirketinin şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

        Kiracı için:

        Kiracı elektrik aboneliği için gerekli evraklar şu şekilde sıralanabilir:

        Kira sözleşmesi
        Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi
        Başvuru yapacak olan kişinin nüfus cüzdanı
        Tesisat numarası (fatura)
        Yukarıda sıralanmış olan belgeler dahilinde kişiler, ilgili dağıtım şirketinin şubelerine giderek işlemlerini yaptırabilmektedir.

        ELEKTRİK GÜVENCE BEDELİ 2021 NE KADAR?

        Güvence bedeli, mesken aboneleri için, en az 5 kW sözleşme gücü üzerinden hesaplanır; böylece ödenmesi gereken güvence bedeli en az 165 TL olur. Meskenler için ortalama güç ise 6kW (198 TL) civarındadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sokakta oyun bir başka güzel!
        Haberler Ekonomi Elektrik aboneliği ücreti ne kadar 2021? Elektrik aboneliği için gerekli evraklar neler? Başvurular nereden yapılır?
            SON DAKİKA