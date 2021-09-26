5 markete jet teftiş

Büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki üründe fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için ticaret müfettişleri görevlendirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "81 ilde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığına ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğine aykırılıkların olup olmadığına ilişkin denetimler sürdürülmektedir. Bununla birlikte, tüm ülke sathında faaliyet gösteren ve en yaygın şube ağına sahip olan 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için ticaret müfettişleri görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak, serbest rekabete ve piyasa koşullarına aykırı hareket edenlerle mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız" denildi.

GRAMAJ OYUNU VAR!

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu da kendisine gelen ihbarları değerlendirerek marketlerdeki gramaj oyununu örnekleriyle deşifre etti. Bakanlık yaptığı denetimlerde 5 büyük zincir marketlerden birinin şubesinde satışa sunulan paket erik ürününün kabı üzerinde gramajının 250 gram olarak belirtilmesine karşın ürünlerin tamamının 160-180 gram olarak tartıldığı tespit edildi. Bakanlık şu değerlendirmede bulundu: "Yapılan incelemeler sonucunda, markete 11 bin 429 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." Bakanlık bir başka şikayet üzerine yaptığı denetimde ise yine 5 büyükler arasında yer alan bir marketin şubesinde ceviz paketlerinde 200 gram yazmasına rağmen 150 gram ceviz olduğunu tespit etti. Barış ŞİMŞEK.