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    • Ekonomi
    • 26.09.2021 08:58
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    • 26.09.2021 08:58
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    26 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Dolar ne zaman düşecek?

    26 Eylül dolar ve euroda son gelişmeler yatırımcılar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Her gün anlık olarak takip edilen dolar kaç TL sorusu hafta sonu itibariyle merak edilen konular arasında yer aldı. Son zamanlarda yukarı yölü hareket eden dolar/TL, dün güne 8, 88 seviyelerinde başladı. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 26 Eylül Pazar döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    26 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Dolar ne zaman düşecek?

    Ekonomi gündemini takip edenler tarafından önem arz eden döviz kuru ile ilgili arayış sürüyor. Her gün anlık olarak takip edilen dolar kaç TL sorusu merak edilip araştırılıyor. Merkez Bankası tarafından faizde indirime gidilmesinin ardından döviz kurlarında yukarı yönlü hareket başladı. Haberimizde bugüne ait dolar, euro ve sterlin alış satış rakamlarını haberimizde derledik. Peki, 26 Eylül dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    26 EYLÜL GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,8660

    Dolar satış: 8,8689



    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,3837

    Euro Satış: 10,4740
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        Haberler Ekonomi 26 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Dolar ne zaman düşecek?
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