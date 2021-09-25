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    Esnafa müjde! Vergi muafiyeti getirecek paket Meclis'e geliyor...

    1 milyon esnafa vergi muafiyeti getirecek paket, haftaya Meclis’e geliyor. Paket ile karavan turizmi desteklenecek, internet kazançlarının vergisi için düzenleme yapılacak.

    Esnafa müjde
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    Yeni vergi paketi için çalışmalar hızlandırıldı. Haftaya Meclis'e sevk edilmesi beklenen paket kapsamında; kuaför, berber, terzi, ayakkabı tamircisi gibi basit usulde defter tutan esnaftan gelir vergisi alınmayacak.



    Sayıları 1 milyona yaklaşan esnafın bu düzenlemeden yararlanması için yıllık cirosunun 240 bin liranın altında olması yeterli olacak. Vergi sistemini basitleştirip vatandaşın hayatını kolaylaştıracak paketin yeni detayları da ortaya çıktı.



    Buna göre;

    ● Karavana dönüştürülen araçların vergileri indirilecek. Yerli üretim araçlardan karavana dönüştürülenlerin ayrıca desteklenmesi üzerinde de duruluyor.




        ● Youtuber'lar başta olmak üzere internet üzerinde ders vererek ya da başka yöntemler ile gelir elde eden herkes yüzde 15'lik vergi ödeyecek (ZÜBEYDE YALÇIN)




        İŞ ARAYANA 1.203 TL
        Ülkemizde sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması çeşitli desteklerle teşvik ediliyor. Bu kapsamda verilen 'istihdam yardımı', iş arama ve bulma desteklerini içeriyor.



        Sosyal yardım alan bir kişi, iş görüşmesine gitmesi halinde sağlık raporu, fotoğraf ve benzeri giderleri için 1 yıl içinde azami 3 kere olmak üzere 40 ile 100 lira arası yardım alabiliyor.




            Ayrıca, sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, aylık brüt asgari ücretin (asgari geçim indirimsiz tutar) 1/3'ü kadar nakdi yardım veriliyor.



            Bu yıl için bu tutar bin 103 lira. Bu kişilerin işe yerleşmeleri durumunda eğitim ve sağlık yardımları da kesilmiyor.
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