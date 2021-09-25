Esnafa müjde! Vergi muafiyeti getirecek paket Meclis'e geliyor...

Yeni vergi paketi için çalışmalar hızlandırıldı. Haftaya Meclis'e sevk edilmesi beklenen paket kapsamında; kuaför, berber, terzi, ayakkabı tamircisi gibi basit usulde defter tutan esnaftan gelir vergisi alınmayacak.
Sayıları 1 milyona yaklaşan esnafın bu düzenlemeden yararlanması için yıllık cirosunun 240 bin liranın altında olması yeterli olacak. Vergi sistemini basitleştirip vatandaşın hayatını kolaylaştıracak paketin yeni detayları da ortaya çıktı.
Buna göre;
● Karavana dönüştürülen araçların vergileri indirilecek. Yerli üretim araçlardan karavana dönüştürülenlerin ayrıca desteklenmesi üzerinde de duruluyor.