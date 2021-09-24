Finansın Geleceği Zirvesi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu ağırlayacak

Finans dünyasını buluşturacak 'Finansın Geleceği Zirvesi'nde Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar 'Bankacılık Sektörünün Pandemi Sınavı ve Yarını' konulu bir sunum gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın 'İstanbul Finans Şehri'ne Doğru' başlıklı özel sunumuyla katılacağı Zirve'de, FKB Başkanı Aynur Eke 'Bankacılık Dışı Finansın Geleceği' sunumuyla katılımcıları bilgilendirecek. Finansın Geleceğe Zirvesi'nde, PaparaCEO'su Ahmet Faruk Karslı 'Ödeme Sistemlerinde Yeni Dönem', Türkiye Sigortalar Birliği Başkanı Atilla Benli 'Pandemi Sonrası Sigortacılık', TSPB Başkanı İbrahim Halil Öztop ise 'Sermaye Piyasalarında Dönüşüm' konularında birer sunum yapacak.

'Finansın Geleceği Zirvesi' kapsamında düzenlenecek ve A Para Haber Müdürü Serdar Kuter'in yöneteceği 'Dijital Bankacılık' panelinde Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve ING Bank Genel Müdürü Alper Gökgöz konuyla ilgili görüşlerini paylaşacak.

Sabah Gazetesi Editörü ve Güvenli Hayat Programı Sunucusu Barış Ergin'in moderatörlüğünü üstleneceği 'Sigortacılığın Geleceği' paneline ise Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, Bupa Acıbadem Sigorta Genel Müdürü Gökhan Gürcan, Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ve Tarsim Genel Müdürü Serpil Günal katılacak.

Zirve kapsamında Işık Menkul Değerler Genel Müdürü Hakan Kocaman, Gedik Menkul Değerler CEO'su Onur Topaç, Philip Capital Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Yılmaz, İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan, Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü Tuncay Karahan ve A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal'ın katılımıyla 'Sermaye Piyasalarının Geleceği' paneli gerçekleştirilecek. 'Sermaye Piyasalarının Geleceği' panelinin moderatörlüğünü ise A Para Araştırma Müdürü Erdoğan Turan üstlenecek.

Zirve 28 Eylül Salı günü saat 09.00 – 17.00 arasında A Para'dan canlı olarak yayınlanacak ve Sabah, A Haber ve A Para YouTube hesaplarından izlenebilecek.