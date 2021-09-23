Yüzde 55 daha az... Yüksek elektrik faturanızı düşürmek için mucize yöntem! Buzdolabınızı geri alın ve... Evde yüksek elektrik faturası nasıl düşer?

Milyonlarca vatandaş yüksek ücretli elektrik faturası gelmesinden şikayetçi oldu. Elektrik tüketiminde nasıl tasarruf edileceği ise merak hususu oldu. Peki, Elektrik tasarrufu nasıl yapılır? Elektrik faturasını düşürmenin yolları nelerdir? İşte madde elektrik faturasının düşürmenin yolları... Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) doğrultusundan oluşturulan açıklamada, elektrik faturalarında tasarruf sağlamak amacıyla çamaşır yıkama alışkanlıklarından mutfak makinalarının tüketimine kadar ilgi edilecek birtakım ufak kurallar konusu ile ilgili ipuçları yer aldı.
ELEKTRİK TASARRUFU NASIL YAPILIR?
- Buzdolabındaki sıvı yiyeceklerin üzerinin kapatılması enerji tüketimini azaltır,
- Dondurulmuş gıdaların derin dondurucudan bir gün önce çıkarıp buzdolabınıza konulması, dolaba soğukluk vereceği için elektrik tüketiminde tasarruf sağlar,
- Buzdolabı fırın ve diğer ısı kaynaklarından uzakta olmalı ki serin kalmak için çok fazla çaba sarf etmek zorunda kalmasın,
- Buzdolabı ile arkasındaki duvar arasında en az 10 cm mesafe olmalı.
-Mümkün olduğunca gün ışığından istifade edin.
-Evde olduğunuz zamanı değerlendirin, duvarları açık renkler ile boyayın.
- Buzdolabını kalorifer, fırın, klima gibi ısı yayan eşyaların yakınına koymayın.
-Sulu yiyecekleri kapaklarını kapatarak buzdolabına koyun. Dolaba sıcak yiyecek koymayın. Kapısını sık sık açıp kapatmayın.
-TV, DVD, VCD, uydu alıcısı, bilgisayar ve benzer elektronik aletleri düğmesinden kapatmayı alışkanlık hâline getirin.
-Kullanmadığımız bölümlerin elektriğini söndürme bir refleks hâline gelmeli.