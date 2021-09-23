Yüzde 55 daha az... Yüksek elektrik faturanızı düşürmek için mucize yöntem! Buzdolabınızı geri alın ve... Evde yüksek elektrik faturası nasıl düşer?

LED AMPUL NASIL SEÇİLMELİDİR?

Lümen: Bir ışık kaynağından yayılan ışık miktarını temsil eden lümen, LED ampul çeşitleri arasında tercih yaparken dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan biridir. Bir ampulün yaydığı ışığın parlaklığını belirtmek için doğru ölçüttür. Lümenin yüksek olması aydınlatma ürününün parlak ışık vermesi anlamına gelmektedir.

Renk sıcaklığı: Ampulün yaydığı ışığın renk özelliğini belirleyen unsurdur. Ölçü birimi Kelvin olan renk sıcaklığı, üretilen ışığın sıcaklık ve soğukluk olarak açıklanmasıdır. Renk sıcaklığı 3600K-6500K arasında olan aydınlatma ürünleri soğuk, 2700K-3000K arası ise sıcak renk olarak kabul edilir.

Diğer bir deyişle sarı renk türevleri sıcak, gün ışığına yakın renk türevleri ise soğuk olarak değerlendirilir. Renk sıcaklığı seçerken ampulden yayılan ışığın cisimlerin gerçek rengini ne kadar iyi gösterdiğine dikkat edilmelidir.