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    Kalyon Enerji bünyesindeki Konya Karapınar için önemli bir işbirliğine daha imza atıldı

    Dünyanın sayılı büyüklükteki güneş enerji santrallerinden biri olan Kalyon Enerji bünyesindeki Konya Karapınar için önemli bir işbirliğine daha imza atıldı. GE Yenilenebilir Enerji, Kalyon Enerji'nin 1.3 gigavatlık güneş enerjisi santrallerine Flexinverter teknolojisini temin etmek üzere seçildi. İşbirliği tasarım, mühendislik, proje ve şantiye yönetimi, hizmete açma süreçlerini kapsıyor.

    Karapınar güneşi için işbirliği

    Dünyanın sayılı büyüklükteki güneş enerji santrallerinden biri olan Kalyon Enerji bünyesindeki Konya Karapınar için önemli bir işbirliğine daha imza atıldı. GE Yenilenebilir Enerji, Kalyon Enerji'nin 1.3 gigavatlık güneş enerjisi santrallerine Flexinverter teknolojisini temin etmek üzere seçildi. İşbirliği tasarım, mühendislik, proje ve şantiye yönetimi, hizmete açma süreçlerini kapsıyor. Karapınar'da bulunan projenin Aralık 2022'ye kadar ticari faaliyete geçmesi bekleniyor.

    'POTANSİYEL YÜKSEK'
    GE Yenilenebilir Enerji Yenilenebilir Hibrit CEO'su Prakash Chandra, Türkiye'de güneş enerjisi için yüksek potansiyel olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Bu potansiyel daha fazla doğal enerji kaynağını şebekeye güvenilir şekilde ve şebeke ölçeğinde entegre etmeye yardımcı olacak akıllı çözümlerle ele alınabilir. Bu projelerde Kalyon ile ortak olmaktan heyecan duyuyoruz ve Türkiye'ye daha fazla yenilenebilir enerji sunma fırsatı için sabırsızlanıyoruz."

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    Haberler Ekonomi Kalyon Enerji bünyesindeki Konya Karapınar için önemli bir işbirliğine daha imza atıldı
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