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    Şikayet yağdı, müfettişler sahaya indi! Bayi oyununa inceleme

    Otomobil fiyatlarını düşürecek ÖTV matrahı değişikliğini yansıtmayan bayilere karşı harekete geçildi. Ticaret Bakanlığı, sıfır kilometre araçların fiyatlarını etkilemesi beklenen ÖTV matrahı değişikliği sonrası fiyatlarını düşürmeyen bayilere yönelik harekete geçildiğini açıkladı.

    Bayi oyununa inceleme

    Ticaret Bakanlığı, sıfır kilometre araçların fiyatlarını etkilemesi beklenen ÖTV matrahı değişikliği sonrası fiyatlarını düşürmeyen bayilere yönelik harekete geçildiğini açıkladı.

    Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "ÖTV'de matrah değişikliğine rağmen sıfır km araç fiyatlarının düşmemesine neden olan haksız ticari uygulamaların tespiti amacıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatlarıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı harekete geçti" denildi. Bakanlık açıklamasında, Fiyatların düşürülmediğine yönelik 2 binin üzerinde şikayet dilekçesi ulaştığı kaydedildi.

    STOKTAKİLER SATILMADI
    Şikayet dilekçelerinde bayilerin stoklarındaki sıfır kilometre araçları yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları belirtilirken, bayilerin stokta araç kalmadığını söyleyerek, ÖTV kapsamındaki araçları da satmadıkları ileri sürüldü.

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