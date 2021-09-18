Şikayet yağdı, müfettişler sahaya indi! Bayi oyununa inceleme

Ticaret Bakanlığı, sıfır kilometre araçların fiyatlarını etkilemesi beklenen ÖTV matrahı değişikliği sonrası fiyatlarını düşürmeyen bayilere yönelik harekete geçildiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "ÖTV'de matrah değişikliğine rağmen sıfır km araç fiyatlarının düşmemesine neden olan haksız ticari uygulamaların tespiti amacıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatlarıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı harekete geçti" denildi. Bakanlık açıklamasında, Fiyatların düşürülmediğine yönelik 2 binin üzerinde şikayet dilekçesi ulaştığı kaydedildi.

STOKTAKİLER SATILMADI

Şikayet dilekçelerinde bayilerin stoklarındaki sıfır kilometre araçları yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları belirtilirken, bayilerin stokta araç kalmadığını söyleyerek, ÖTV kapsamındaki araçları da satmadıkları ileri sürüldü.