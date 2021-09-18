Kırk yılda bir gelir dedirtecek fırsat! Arkadaşını getirene ekstra 150 TL daha verilecek! Bankaya uğrayan emekliye en az...

Emeklilere yeni müjde geldi ve bazı bankaların promosyon ödeme ücretleri ve yanında sunduğu kampanyalar artırıldı. Emekliler her yıl 3 yılda bir promosyon alma hakkına sahip oluyor. 2017'de başlayan uygulama sayesinde bazı emekliler ikinci promosyonunu cebine koyarken, uygulamadan yeni emekliler de yararlanıyor. 3 yıllık süreçte emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar 2 bin liraya kadar çıkıyor. Ancak banka seçerken dikkatli olunması gerekiyor. Bankaların promosyon konusundaki yarışı devam ederken bir yandan müşteri kazanmak isteyen bankalar tekliflerinde de bu sebeple güncellemeye gidiyor. Henüz ödemesini almamış olan emekliler için tüm bankaların verdiği teklifler haberimizde yer alıyor.

KAMPANYALARLA ARTIYOR

Maaşa göre en düşük promosyon tutarları 500, 625, 750 lira. Özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma şartıyla yüksek ödeme yapıyor. Bazı bankalar ödemeyi bin 750 liraya kadar yükseltti. Emekli yakınına getirenlere de 250 lira ödeme yapanlar var.

İşte bankaların sunduğu teklifler;