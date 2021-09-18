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    • Ekonomi
    • 18.09.2021 09:55
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    • 18.09.2021 09:55
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    Kırk yılda bir gelir dedirtecek fırsat! Arkadaşını getirene ekstra 150 TL daha verilecek! Bankaya uğrayan emekliye en az...

    Bankaların emeklilere maaşını kendisinden alması taahütüyle sunduğu promosyonda yeni avantajlar duyuruluyor. 3 yıllık süreçte emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar 2 bin liraya kadar çıkıyor. Bankaların promosyon yarışı devam ederken henüz ödeme almamış olanlar verilen tutarları öğrenmek için araştırmaya koyuldu. Emeklilerin maaşlarına göre en az 500- 625-750 lira ödenirken, kampanyalarla tutar 2 bin, 2 bin 500 liraya kadar yükseliyor. Bugüne kadar milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelire kazandı. Bu tutar 3 yılda bir emeklinin maaşını almak için seçtiği banka tarafından hesaba yatırılıyor ve ATM'den çekiliyor.

    Kırk yılda bir gelir dedirtecek fırsat!

    Emeklilere yeni müjde geldi ve bazı bankaların promosyon ödeme ücretleri ve yanında sunduğu kampanyalar artırıldı. Emekliler her yıl 3 yılda bir promosyon alma hakkına sahip oluyor. 2017'de başlayan uygulama sayesinde bazı emekliler ikinci promosyonunu cebine koyarken, uygulamadan yeni emekliler de yararlanıyor. 3 yıllık süreçte emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar 2 bin liraya kadar çıkıyor. Ancak banka seçerken dikkatli olunması gerekiyor. Bankaların promosyon konusundaki yarışı devam ederken bir yandan müşteri kazanmak isteyen bankalar tekliflerinde de bu sebeple güncellemeye gidiyor. Henüz ödemesini almamış olan emekliler için tüm bankaların verdiği teklifler haberimizde yer alıyor.

    KAMPANYALARLA ARTIYOR

    Maaşa göre en düşük promosyon tutarları 500, 625, 750 lira. Özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma şartıyla yüksek ödeme yapıyor. Bazı bankalar ödemeyi bin 750 liraya kadar yükseltti. Emekli yakınına getirenlere de 250 lira ödeme yapanlar var.

    İşte bankaların sunduğu teklifler;

    INGBANK

    Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira. 2 otomatik fatura talimatı verenlere ilaveten 500 lira.

    DENİZBANK

    Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.

    AKBANK

    30 Eylül tarihine kadar maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 lira. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı.

    INGBANK

    Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira. 2 otomatik fatura talimatı verenlere ilaveten 500 lira.

        GARANTİ

        Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira.

        YAPIKREDİ

        Maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira. Emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira.

        FİBABANK

        Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

        HALKBANK

        Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira.

        QNB FİNANSBANK

        Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.300, 1.600 lira.
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            Haberler Ekonomi Kırk yılda bir gelir dedirtecek fırsat! Arkadaşını getirene ekstra 150 TL daha verilecek! Bankaya uğrayan emekliye en az...
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