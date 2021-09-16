2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ton başına şeker pancarı alım fiyatını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından çiftçiler ve üreticiler tarafından 2021 şeker pancarı alım fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, 2021 Şeker pancarı alım fiyatı ne kadar? Bir ton şeker pancarı kaç TL oldu? 2021 güncel şeker pancarı fiyatları!
İşte fiyatlarla ilgili o açıklama;
ŞEKER PANCARI ALIM FİYATI NE KADAR 2021?
2021 alım fiyatlarını da açıklamak istiyorum. 23 milyon tonla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık. Bu yıl da bereketli bir yıl geçireceğimize inanıyorum. Bu yılki şeker pancarı alım fiyatımız ton başına 420 liradır. Yüzde 25'lik bir artışı ifade eden şeker pancarı alım fiyatının ülkemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.
ŞEKER PANCARI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ
Ülkemizde şeker pancarı tarımı yaklaşık 500bin çiftçinin, diğer bir ifadeyle 3 milyon insanın hayatını etkilemektedir. Ayrıca tarım, hayvancılık yani yem, ilaç, et, süt, nakliye ve hizmet sektörleriyle de iç içe geçmiş durumdadır. Konu tarım, tarımsal sanayi,işlenmiş temel gıda ürünleri ve istihdam gibi değişik dal ve konularda bir bütünlük teşkil etmektedir. Şeker pancarında verim kadar kalite de çok önemlidir.Çünkü ürün fiyatının tespiti pancardaki şeker oranına göre tespit edilmektedir.Yüksek verim ve kalite şeker pancarı yetiştiriciliğinde toprak hazırlığı,gübreleme, ekim, bakım, mücadele, sulama, hasat ve silolamaya kadar tüm işlemlerin nasıl ve ne zaman yapılması gerektiğinin üretici tarafından çok iyi bilinmesi ile mümkündür.