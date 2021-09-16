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    • Ekonomi
    • 16.09.2021 15:58
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    • 16.09.2021 15:58
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    2021 Şeker pancarı alım fiyatı ne kadar? Bir ton şeker pancarı kaç TL oldu? 2021 güncel şeker pancarı fiyatları!

    2021 şeker pancarı alım fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. Başkan Erdoğan "2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programında şeker pancarı fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından çiftçiler tarafından şeker pancarı alım fiyatlarının ne kadar olduğu merak edilip araştırılıyor. Peki, 2021 Şeker pancarı alım fiyatı ne kadar? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    2021 Şeker pancarı alım fiyatı ne kadar?

    2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ton başına şeker pancarı alım fiyatını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından çiftçiler ve üreticiler tarafından 2021 şeker pancarı alım fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, 2021 Şeker pancarı alım fiyatı ne kadar? Bir ton şeker pancarı kaç TL oldu? 2021 güncel şeker pancarı fiyatları!

    İşte fiyatlarla ilgili o açıklama;

    ŞEKER PANCARI ALIM FİYATI NE KADAR 2021?

    2021 alım fiyatlarını da açıklamak istiyorum. 23 milyon tonla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık. Bu yıl da bereketli bir yıl geçireceğimize inanıyorum. Bu yılki şeker pancarı alım fiyatımız ton başına 420 liradır. Yüzde 25'lik bir artışı ifade eden şeker pancarı alım fiyatının ülkemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

    ŞEKER PANCARI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ

    Ülkemizde şeker pancarı tarımı yaklaşık 500bin çiftçinin, diğer bir ifadeyle 3 milyon insanın hayatını etkilemektedir. Ayrıca tarım, hayvancılık yani yem, ilaç, et, süt, nakliye ve hizmet sektörleriyle de iç içe geçmiş durumdadır. Konu tarım, tarımsal sanayi,işlenmiş temel gıda ürünleri ve istihdam gibi değişik dal ve konularda bir bütünlük teşkil etmektedir. Şeker pancarında verim kadar kalite de çok önemlidir.Çünkü ürün fiyatının tespiti pancardaki şeker oranına göre tespit edilmektedir.Yüksek verim ve kalite şeker pancarı yetiştiriciliğinde toprak hazırlığı,gübreleme, ekim, bakım, mücadele, sulama, hasat ve silolamaya kadar tüm işlemlerin nasıl ve ne zaman yapılması gerektiğinin üretici tarafından çok iyi bilinmesi ile mümkündür.

        TOPRAK HAZIRLIĞI

        Şeker pancarı yetiştiriciliğinde toprak hazırlığında sonbahar sürümü mutlaka yapılmalıdır. Sonbahar sürümü yapılan tarlalarda; sonbahar ve kış yağışlarından daha çok istifade edilir, ilkbahara daha kolay tarla ve tohum yatağı hazırlığı yapılır. Sonbahar sürümünün yapılmaması durumunda tarla ilkbaharda sürüleceğinden ekime kadar geçen süre içinde tarla ile çok oynanır. Bu da uzun süre alacağından tarlanın tavı kaçırılmış ve de tohum ekimi geciktirilmiş olur. İlkbaharda toprak hazırlığı, şeker pancarı tarımının en hassas işidir. Ekim öncesi yapılan toprak hazırlığının zamanı, bu işte kullanılan ekipmanın kullanılış biçimi şeker pancarının verimini ve kalitesini, dolayısıyla üretimi önemli ölçüde etkiler. Tarlaların uzun süre aynı derinlikte sürülmesine bağlı olarak altta sert bir pulluk tabanı oluşur. Bu pancarın derinlere inmesine mani olur ve çatallanma meydana getirir. Bunun için 4-5 yılda bir pulluk taban katmanın 50-60 cm derinliğinde dip kazan çekilerek kırılması gerektiğini unutulmamalıdır.

        ÇEŞİT SEÇİMİ

        Şeker pancarı üretiminde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli faktörlerden biri de çeşit seçimidir. Son yıllarda şeker pancarı tarımında tohumluk seçiminde çiftçilere esneklik sağlanmış, çiftçiler pancar kooperatifinin verdiği tohumun yanı sıra piyasadan temin edilen farklı şeker pancarı tohumları da kullanılmaya başlamıştır. Şeker şirketleri artık günümüzde kaliteye dayalı bir alım politikasını uygulandığından dolayı çiftçilerin kalite ve verimin en üst düzeyde olduğu çeşitlere yönelmesinde fayda vardır. Çeşit seçilirken aşağıdaki özelliklere dikkat etmek gerekir.

        - Ekilen yörenin iklim ve toprak yapısına uygun olmalıdır,
        - Hastalıklara ve tohuma kalkmaya dayanıklı olmalıdır,
        - Kök ve şeker verimi yüksek olmalıdır,
        - Çimlenme gücü ve tarla çıkışı iyi olmalıdır,
        - Sağlıklı, güvenilir ve ucuz olmalıdır.

        Çiftçiler son yıllarda piyasada çok sayıda çeşidin olması nedeni ile bilinçsizce çok yüksek fiyatlarla tohumlar alınabilmekte ve bu tohumlar da normal ekim normundan çok daha sık ekilebilmektedir, bu durum çiftçinin maliyetini yükseltmektedir. Günümüzde satışı yapılan çeşitlerin tamamı çimlenme gücü yüksek çeşitlerdir. Bu yüzden çiftçiler yukarıdaki kriterleri sağlayan herhangi bir çeşit doğru yetiştirme tekniği ile birleştirildiğinde yüksek verimli ve kaliteli üretim yapılmaması için hiçbir sebep yoktur.
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        Haberler Ekonomi 2021 Şeker pancarı alım fiyatı ne kadar? Bir ton şeker pancarı kaç TL oldu? 2021 güncel şeker pancarı fiyatları!
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