Tek tek açıklandı! 15 Eylül Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri neler? BIST 100 son durum!

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa 20,38 19,11 6,65 Bera Holding 10,22 9,81 4,18 RTA Laboratuvarları 24,10 23,14 4,15 Logo Yazılım 41,94 40,80 2,79 Jantsa Jant Sanayi 67,85 66,30 2,34 Kordsa Teknik Tekstil 25,32 24,76 2,26 Coca Cola İçecek 89,00 87,35 1,89 Esenboğa Elektrik 33,12 32,52 1,85 Bim Mağazalar 68,60 67,45 1,70 Galatasaray Sportif 3,64 3,58 1,68 Doğuş Otomotiv 34,38 33,82 1,66 Vestel Beyaz Eşya 49,96 49,16 1,63 Odaş Elektrik 1,48 1,46 1,37 Tüpraş 108,10 106,70 1,31 Borusan Yatırım Pazarlama 426,10 421,10 1,19 Ege Endüstri 1.197,00 1.183,30 1,16 Erbosan 123,70 122,30 1,14 Deva Holding 23,52 23,26 1,12 Şişe Cam 8,58 8,50 0,94 Kerevitaş Gıda 4,45 4,41 0,91

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: