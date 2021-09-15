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    • Ekonomi
    • 15.09.2021 14:03
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    • 15.09.2021 14:03
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    Tek tek açıklandı! 15 Eylül Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri neler? BIST 100 son durum!

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları açıklandı. 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları paylaşıldı. Peki, 15 Eylül Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    AA
    15 Eylül Borsa İstanbul’da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Aksa 20,38 19,11 6,65
    Bera Holding 10,22 9,81 4,18
    RTA Laboratuvarları 24,10 23,14 4,15
    Logo Yazılım 41,94 40,80 2,79
    Jantsa Jant Sanayi 67,85 66,30 2,34
    Kordsa Teknik Tekstil 25,32 24,76 2,26
    Coca Cola İçecek 89,00 87,35 1,89
    Esenboğa Elektrik 33,12 32,52 1,85
    Bim Mağazalar 68,60 67,45 1,70
    Galatasaray Sportif 3,64 3,58 1,68
    Doğuş Otomotiv 34,38 33,82 1,66
    Vestel Beyaz Eşya 49,96 49,16 1,63
    Odaş Elektrik 1,48 1,46 1,37
    Tüpraş 108,10 106,70 1,31
    Borusan Yatırım Pazarlama 426,10 421,10 1,19
    Ege Endüstri 1.197,00 1.183,30 1,16
    Erbosan 123,70 122,30 1,14
    Deva Holding 23,52 23,26 1,12
    Şişe Cam 8,58 8,50 0,94
    Kerevitaş Gıda 4,45 4,41 0,91

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Net Holding 4,32 4,45 -2,92
    İhlas Holding 0,58 0,59 -1,69
    Torunlar GMYO 3,75 3,80 -1,32
    Pegasus 67,20 68,00 -1,18
    Alarko GMYO 21,06 21,28 -1,03
    Koza Madencilik 15,97 16,13 -0,99
    Gübre Fabrikaları 50,05 50,55 -0,99
    Otokar 321,50 324,70 -0,99
    Hektaş 8,44 8,52 -0,94
    Alarko Holding 9,10 9,18 -0,87
    Tofaş Oto Fabrikası 47,96 48,38 -0,87
    MLP Sağlık 26,88 27,10 -0,81
    Hedef Girişim 2,80 2,82 -0,71
    Türk Hava Yolları 12,36 12,44 -0,64
    TAV Havalimanları 22,66 22,80 -0,61
    Turkcell 15,75 15,84 -0,57
    Çemtaş 13,21 13,27 -0,45
    Ford Otosan 168,10 168,80 -0,41
    Türk Telekom 7,31 7,34 -0,41
    Doğan Holding 2,58 2,59 -0,39

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    Haberler Ekonomi Tek tek açıklandı! 15 Eylül Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri neler? BIST 100 son durum!
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