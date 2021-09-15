Tek tek açıklandı! 15 Eylül Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri neler? BIST 100 son durum!

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa
|20,38
|19,11
|6,65
|Bera Holding
|10,22
|9,81
|4,18
|RTA Laboratuvarları
|24,10
|23,14
|4,15
|Logo Yazılım
|41,94
|40,80
|2,79
|Jantsa Jant Sanayi
|67,85
|66,30
|2,34
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,32
|24,76
|2,26
|Coca Cola İçecek
|89,00
|87,35
|1,89
|Esenboğa Elektrik
|33,12
|32,52
|1,85
|Bim Mağazalar
|68,60
|67,45
|1,70
|Galatasaray Sportif
|3,64
|3,58
|1,68
|Doğuş Otomotiv
|34,38
|33,82
|1,66
|Vestel Beyaz Eşya
|49,96
|49,16
|1,63
|Odaş Elektrik
|1,48
|1,46
|1,37
|Tüpraş
|108,10
|106,70
|1,31
|Borusan Yatırım Pazarlama
|426,10
|421,10
|1,19
|Ege Endüstri
|1.197,00
|1.183,30
|1,16
|Erbosan
|123,70
|122,30
|1,14
|Deva Holding
|23,52
|23,26
|1,12
|Şişe Cam
|8,58
|8,50
|0,94
|Kerevitaş Gıda
|4,45
|4,41
|0,91
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|4,32
|4,45
|-2,92
|İhlas Holding
|0,58
|0,59
|-1,69
|Torunlar GMYO
|3,75
|3,80
|-1,32
|Pegasus
|67,20
|68,00
|-1,18
|Alarko GMYO
|21,06
|21,28
|-1,03
|Koza Madencilik
|15,97
|16,13
|-0,99
|Gübre Fabrikaları
|50,05
|50,55
|-0,99
|Otokar
|321,50
|324,70
|-0,99
|Hektaş
|8,44
|8,52
|-0,94
|Alarko Holding
|9,10
|9,18
|-0,87
|Tofaş Oto Fabrikası
|47,96
|48,38
|-0,87
|MLP Sağlık
|26,88
|27,10
|-0,81
|Hedef Girişim
|2,80
|2,82
|-0,71
|Türk Hava Yolları
|12,36
|12,44
|-0,64
|TAV Havalimanları
|22,66
|22,80
|-0,61
|Turkcell
|15,75
|15,84
|-0,57
|Çemtaş
|13,21
|13,27
|-0,45
|Ford Otosan
|168,10
|168,80
|-0,41
|Türk Telekom
|7,31
|7,34
|-0,41
|Doğan Holding
|2,58
|2,59
|-0,39