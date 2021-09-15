Maaşını, ödemesini alamayanlar dikkat! Haklı fesih imkanı ve tazminat...





SÜREKLİ YAPILIRSA

İşverenin o ay için nakit sıkıntısı çekmesi ya da başka sebeplerle parayı geciktirmesi genel olarak çalışanlar için kabul edilebilir olduğu için itiraz edilmiyor. Ama işveren bunu alışkanlık haline getirir ve kötü niyetle yaparsa, bu kez hak aramak gerekiyor. Sizin için belirlenen ücret ödeme gününden 20 gün sonrasında hâlâ maaşınız ödenmemişse, haklarınızı kullanabiliyorsunuz.