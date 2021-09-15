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    Maaşını, ödemesini alamayanlar dikkat! Haklı fesih imkanı ve tazminat...

    İş Kanunu ücretlerin zamanında ödenmesini emrediyor. Geciken, eksik yatırılan veya hiç ödenmeyen ücretler işçiye haklı fesih imkanı sağlıyor. Bunun bazı şartları da var. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Maaş alamayan tazminat alır!

    İş Kanunu ücret ödenmesini bir sisteme bağlayarak, kurallarını da belirliyor. Buna göre; işçinin hak ettiği maaş, prim, ikramiye gibi tüm ödemeler nakit olarak yapılıyor. Ücretin ödenme süreleri de kanunla belirleniyor.

    Ücret en geç ayda bir ödeniyor. Sözleşmeler ile ödeme süresi 1 haftaya kadar indirilebiliyor.



    SÜREKLİ YAPILIRSA
    İşverenin o ay için nakit sıkıntısı çekmesi ya da başka sebeplerle parayı geciktirmesi genel olarak çalışanlar için kabul edilebilir olduğu için itiraz edilmiyor. Ama işveren bunu alışkanlık haline getirir ve kötü niyetle yaparsa, bu kez hak aramak gerekiyor. Sizin için belirlenen ücret ödeme gününden 20 gün sonrasında hâlâ maaşınız ödenmemişse, haklarınızı kullanabiliyorsunuz.



    Bir de ücretin gecikmesinde mücbir sebepler (yangın, doğal afet, iflas) olmaması gerekiyor. Bu noktada işçiler için iki yol ortaya çıkıyor. Birincisi verilen işi yapmama, ikincisi ise haklı fesih ile tazminatını talep etme.



        NOTERDEN GÖNDERİN
        Maaşı         bilerek ve kötü niyetle 20 günden fazla geciktirilen işçiler ister bireysel isterse toplu olarak iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabiliyor. Bu durum toplu olduğunda grev olarak nitelenmiyor.



        Buradaki eylemin işe gitmeme değil, işi yapmama olduğuna dikkat etmek gerekiyor. Böyle bir durumda işçi işten çıkartılamadığı gibi, yerine yeni biri de alınamıyor. Çalışanlar bunu haklı fesih sebebi göstererek tazminatını talep edebiliyor. İhbarnamenin noterden gönderilmesi gerekiyor.



        ÇALIŞANLAR İÇİN İŞ REHBERİ
        İş hayatında kurallar yasal mevzuatla belirlenmiş durumda. İş Kanunu'na göre iş sözleşmesinin işverence feshi durumunda çalışana yasal haklarının ödenmesi gerekiyor.

        Performans düşüklüğü nedeniyle iş sözleşmesi fesh edilebilir mi?
        İş Kanunu'na göre iş sözleşmesinin feshi durumunda, bunun yazılı olarak bildirilmesi, gerekçesinin açıkça belirtilmesi, ortaya çıkan yasal hakların çalışana ödenmesi gerekiyor.
        Performansa dayalı fesih için savunmanın alınması, gerekiyorsa performansın izlenmesi ve süre verilmesi esastır.



            Çalışanın objektif ölçümden uzak bir değerlendirmeyle karşı karşıya kalması halinde ne yapması gerekiyor?
            Yasa ile belirlenen fesih usullerinin yerine getirilmemesi durumlarında, işçinin feshin geçersizliği ve işe iade talebi ile yargı yoluna başvurması halinde işçi işe iade edilebiliyor.

            Çalışanın kendisine önerilen yeni pozisyonu kabul etmemesi durumunda işverenin yaptırım hakkı doğar mı?
            İşveren sağladığı çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. İşçi değişiklik önerisini kabul etmezse, işveren iş aasözleşmesini feshedebilir.



            İşyeri devredilen işçinin devirden önceki alacaklarından yeni şirket mi eski şirket mi sorumludur?
            Tüm borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludur. (HAZAL ATEŞ)

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            Haberler Ekonomi Maaşını, ödemesini alamayanlar dikkat! Haklı fesih imkanı ve tazminat...
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