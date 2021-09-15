Cumartesi-Pazar hafta sonu A101 marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? A101 hafta içi çalışma saatleri nedir?

İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz genelgesinde yer aşan ifadeye göre Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;

Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona erdiği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek.

Bu durumda marketler ve bakkallar kendilerinin belirlediği saatler arasında hizmet verecek.

A-101 İŞKUR İş İlanları - Açık Kadrolar

Forklift Operatörü, Şoför-Yük Taşıma, Ambar/Depo Görevlisi, Market Elemanı, takvim.com.tr, Muhasebe Meslek Elemanı, Beden İşçisi (Genel), Perakende Satış Elemanı (Gıda).

Beden İşçisi (Genel)

YENİ MAĞAZACILIK A.Ş.

Özel / Daimi

1 Açık Pozisyon

Muhasebeci

YENİ MAĞAZACILIK A.Ş.

Özel / Daimi

1 Açık Pozisyon

Depo Görevlisi (Gıda)