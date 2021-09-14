Turkcell'den 'Siber vatan'! Avrupa Veri Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi

Turkcell tarafından dünya standartlarına uygun olarak Tekirdağ'da inşa edilen ve en son teknolojiyle donatılan Avrupa Veri Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin, vatandaşlarımızın, bu ülke için değer üreten işletmelerin verilerinin gizliliği için yerli veri merkezi yatırımları olmazsa olmazımızdır" dedi.

'MİLLİ BİR MESELE'

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu da "Amacımız şirketimizin sahip olduğu ileri ve yenilikçi teknolojiyi kullanarak ülkemizi dünyanın en önde gelen veri ve bulut teknolojileri üssü haline getirmek" diye konuştu. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise veri güvenliğini 'siber vatan' olarak tanımladıklarını belirterek, "Turkcell olarak veri konusunu milli mesele olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.