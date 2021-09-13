22 ayar bilezik, çeyrek, gram, yarım altın fiyatları, büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Cuma günü Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 azalışla 485,20 liradan tamamladı. Peki, altın gramı ne kadar? 13 Eylül ANLIK 22 ayar bilezik, çeyrek, gram, yarım altın fiyatları kaç TL oldu? İşte fiyat listesi
ALTIN GRAMI NE KADAR?
ALTINDA GEÇEN HAFTAKİ DURUM
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 azalışla 485,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma kapanışta çeyrek altın 786,00 lira, Cumhuriyet altını 3.217,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,21 düşüşle 485,20 liradan işlem görmüştü.