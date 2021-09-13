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    • Ekonomi
    • 13.09.2021 10:31
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    • 13.09.2021 10:31
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    Altın gramı ne kadar? 13 Eylül ANLIK 22 ayar bilezik, çeyrek, gram, yarım altın fiyatları kaç TL oldu?

    Haftanın ilk işlem gününde arama motorları üzerinden en çok araştırılanlar arasında altın fiyatları yer almaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma kapanışta çeyrek altın 786,00 lira, Cumhuriyet altını 3.217,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,21 düşüşle 485,20 liradan işlem görmüştü. Peki, altın gramı ne kadar? 13 Eylül ANLIK 22 ayar bilezik, çeyrek, gram, yarım altın fiyatları kaç TL oldu? İşte alış satış fiyatları

    Altın gramı ne kadar? 13 Eylül ANLIK 22 ayar bilezik, çeyrek, gram, yarım altın fiyatları kaç TL oldu?

    22 ayar bilezik, çeyrek, gram, yarım altın fiyatları, büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Cuma günü Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 azalışla 485,20 liradan tamamladı. Peki, altın gramı ne kadar? 13 Eylül ANLIK 22 ayar bilezik, çeyrek, gram, yarım altın fiyatları kaç TL oldu? İşte fiyat listesi

    ALTIN GRAMI NE KADAR?

    ALTINDA GEÇEN HAFTAKİ DURUM

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 azalışla 485,20 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma kapanışta çeyrek altın 786,00 lira, Cumhuriyet altını 3.217,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,21 düşüşle 485,20 liradan işlem görmüştü.

        Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

        PERŞEMBE CUMA
        KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
        24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 486,00 486,20 485,00 485,20
        Cumhuriyet Ata Lira 3.203,00 3.224,00 3.196,00 3.217,00
        22 Ayar Bilezik(Gr.) 443,20 447,20 442,30 446,30
        Lira(Tam) Ziynet 3.130,00 3.150,00 3.123,00 3.143,00
        Yarım Ziynet 1.565,00 1.575,00 1.562,00 1.572,00
        Çeyrek Ziynet 783,00 788,00 781,00 786,00

        ALTININ KİLOGRAMI 485 BİN 380 LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 485 bin 380 liraya düştü.

        Altın piyasasında, en düşük 485 bin 380 lira, en yüksek ise 488 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,72 düşüşle 485 bin 380 liradan tamamladı.

            KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 729 milyon 851 bin 37,13 lira, işlem miktarı ise 1.491,85440 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 767 milyon 593 bin 199,07 lira oldu.

            Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve AG Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
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            Haberler Ekonomi Altın gramı ne kadar? 13 Eylül ANLIK 22 ayar bilezik, çeyrek, gram, yarım altın fiyatları kaç TL oldu?
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