11 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Dolar ne zaman yükselecek?

11 Eylül dolar ve euro ne kadar oldu? Sorusu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırım yapmak isteyenler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Hafta sonu döviz kurlarındaki gelişmeler ve alış satış fiyatlarındaki anlık durum sorgulanıyor. Dün dolar/TL, 8,43 seviyelerinde dengelendi. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 11 Eylül Cumartesi döviz kurlarında son durum!