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    • Ekonomi
    • 11.09.2021 15:37
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    • 11.09.2021 15:37
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    11 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Dolar ne zaman yükselecek?

    11 Eylül dolar ve euro kurunda yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alım programında rotayı belirleyecek olan istihdam verileri ekonomik açıdan hayati önem taşıyor. Yatırımcılar akşam saatlerinden itibaren dolar ve euroda son durumu araştırmaya başladı. Peki, 11 Eylül dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    takvim.com.tr
    11 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu?

    11 Eylül dolar ve euro ne kadar oldu? Sorusu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırım yapmak isteyenler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Hafta sonu döviz kurlarındaki gelişmeler ve alış satış fiyatlarındaki anlık durum sorgulanıyor. Dün dolar/TL, 8,43 seviyelerinde dengelendi. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 11 Eylül Cumartesi döviz kurlarında son durum!

    11 EYLÜL GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,4550

    Dolar satış: 8,4566

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 9,9790

    Euro Satış: 10,0451

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 11,7062

        Pound satış: 11,7406

        DOLAR VE EURO GERİ ÇEKİLİYOR

        Geçtiğimiz günlerde ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişten destek bulan dolar kuru haftanın son işlem gününde geri çekilme kaydediyor. Güne 8.44 lira seviyesinden başlayan dolar/TL yüzde 0.14 oranında düşüşle 8.41 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL'de gün içerisinde en düşük 8.39 lira en yüksek ise 8.45 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı saatlerde 9.96 lira ile yatay seyrediyor.
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        Haberler Ekonomi 11 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Dolar ne zaman yükselecek?
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