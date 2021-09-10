İhtiyaç sahiplerine eğitim yardımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) eylül ayı ödemelerinin başladığını belirtti. Çocukların öncelikle ailelerinin yanında desteklenmesini hedeflediklerini ifade eden Bakan Yanık, her bir çocuk için ortalama bin 259 lira destek verildiğini kaydetti. Bakan Yanık, SED yardımının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını, 15 Eylül'e kadar 170 milyon TL SED ödemesi yapılacağını söyledi.
- Ekonomi
- 10.09.2021 Gazete