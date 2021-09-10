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    • Ekonomi
    • 10.09.2021 10:22
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    • 10.09.2021 10:22
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    Bakım aylığı şartları 2021 nelerdir? Evde bakım maaşı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Başvuru sonucu…

    Milyonlarca vatandaş gündemde yoğun bir şekilde Bakım aylığı şartları 2021 nelerdir? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay şartları taşıyanlara ödenen bu yardım parası hakkındaki bilgiler merak ediliyor. peki hangi şartları taşıyan vatandaşlar bakım aylığı yardımından yararlanabilir? Evde bakım maaşı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Başvuru sonucu ne kadar süre içerisinde belli olur? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Bakım aylığı şartları 2021 nelerdir?

    Bakım aylığı şartları 2021 nelerdir? Evde bakım maaşı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara yatırılan evde bakım yardımı ile ilgili bilgiler merak konusu oluyor. Vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşından yararlanmak için şartların neler olduğunu araştırıyor. İşte tüm bilgiler...

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR 2021?

    Geçen sene yapılan düzenleme ile bayram ikramiyesi nedeniyle evde bakım parasının kesilmesinin önüne geçildi. Ocak ayından itibaren evde bakım parası enflasyon oranında zamlandı ve 1.657 TL oldu. Memur maaş katsayısına endeksli olan evde bakım aylığı ocak ayından itibaren bu tutardan ödeniyor.

    BAKIM AYLIĞI ŞARTLARI 2021 NELERDİR?

    Engelliye bakan kişinin evde bakım parası alabilmesi için ilk şart, engellinin en az yüzde 50 oranında engeli olduğunun sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesidir. Bununla birlikte, engellinin sağlık kurulu raporunda "ağır engelli" ibaresinin yer alması şarttır. Yüzde 50'den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası alınamaz.

    Evde bakım parasının alınabilmesi için engellinin bulunduğu hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisinden düşük olması gerekmektedir. Bu yıl bu sınır 1705.06 TL. Örneğin engellinin yaşadığı hanede 4 kişi yaşıyorsa evde bakım parası alınabilmesi için bu hanedeki toplam gelirin 6 bin 820 TL'yi geçmemesi gerekir. Aksi takdirde evde bakım parası alınamaz.

    Evde bakım parası alan kişinin yaşadığı hanede bir emekli varsa ve bu emekliye bayram ikramiyesi ödenmişse ödenen ikramiyeler gelir sınırının hesabında dikkate alınmıyor. Dolayısıyla annenin engelli çocuğuna baktığı bir hanede, babanın emekli olması halinde Kurban ve Ramazan Bayramı'nda ödenen iki ikramiye gelir hesabında dikkate alınmıyor. Böyle olunca da evde bakım parası alan kişilerin bayram ikramiyesi almış olmaları nedeniyle bakanlığa bildirimde bulunmasına ve bu ikramiyeler nedeniyle aylıklarını kestirmelerine gerek yok.

        Engelliye bakacak başka kişinin bulunamaması ve engellinin veya yasal temsilcisinin özel veya resmi merkezlerde bakım hizmeti almayı istememesi halinde, bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin de görüşü ile bakım hizmeti her gün rahatlıkla gelinip gidilebilecek yakınlıktaki farklı adresteki akraba tarafından da verilebilir.

        Evde bakım parası alınabilmesi için engellinin sağlık kurulu raporunda bakıma muhtaç olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca engelliye bakan kişi ile engelli arasında kan bağı bulunması şart. Engelliye bakan herkes evde bakım parası alamıyor.

        İlgili yönetmelik çerçevesinde üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor. Engelliye bakan kişinin engelli ile aynı adreste ikamet etmesi de şart. Aksi taktirde, bakım hizmetinin tam anlamıyla yerine getirilmeyeceği düşünülerek evde bakım parası ödenmiyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım parası ve engelli aylığı alınabilmesi için başvuruların ikamet edilen yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine yapılması gerekiyor. Evde bakım parası alınması için başvuru esnasında engellinin bulunması gerekmiyor. Gerekli belgelerle yapılan başvurular değerlendirilerek evde bakım parası bağlanması işlemleri gerçekleştiriliyor.

        SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLUR?

        Belgelerin eksiksiz teslim edilmesi ve İl Müdürlüğü bünyesinde görev alan Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından engellinin hanesinde gerçekleştirilecek inceleme sonucunda İl Müdürlüğü onayı ile başvuru sonuçlandırılır. Talebinin olumsuz değerlendirilmesi halinde engelliye veya yasal temsilcisine İl Müdürlüğünce 30 gün içinde yazılı olarak bildirilir.
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        Haberler Ekonomi Bakım aylığı şartları 2021 nelerdir? Evde bakım maaşı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Başvuru sonucu…
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