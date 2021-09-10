Bakım aylığı şartları 2021 nelerdir? Evde bakım maaşı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Başvuru sonucu…

BAKIM AYLIĞI ŞARTLARI 2021 NELERDİR?

Engelliye bakan kişinin evde bakım parası alabilmesi için ilk şart, engellinin en az yüzde 50 oranında engeli olduğunun sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesidir. Bununla birlikte, engellinin sağlık kurulu raporunda "ağır engelli" ibaresinin yer alması şarttır. Yüzde 50'den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası alınamaz.

Evde bakım parasının alınabilmesi için engellinin bulunduğu hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisinden düşük olması gerekmektedir. Bu yıl bu sınır 1705.06 TL. Örneğin engellinin yaşadığı hanede 4 kişi yaşıyorsa evde bakım parası alınabilmesi için bu hanedeki toplam gelirin 6 bin 820 TL'yi geçmemesi gerekir. Aksi takdirde evde bakım parası alınamaz.

Evde bakım parası alan kişinin yaşadığı hanede bir emekli varsa ve bu emekliye bayram ikramiyesi ödenmişse ödenen ikramiyeler gelir sınırının hesabında dikkate alınmıyor. Dolayısıyla annenin engelli çocuğuna baktığı bir hanede, babanın emekli olması halinde Kurban ve Ramazan Bayramı'nda ödenen iki ikramiye gelir hesabında dikkate alınmıyor. Böyle olunca da evde bakım parası alan kişilerin bayram ikramiyesi almış olmaları nedeniyle bakanlığa bildirimde bulunmasına ve bu ikramiyeler nedeniyle aylıklarını kestirmelerine gerek yok.