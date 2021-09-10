Anında başvurup hemen alabilirsiniz! En süratli 1.000-2.000-10.000 ve 15.000 TL sorunsuz ve hızlı kredi veren bankalar!

Hızlı Kredi Veren Bankalar

Günümüzde birçok banka hızlı kredi imkanı sunmaktadır. Başvuru yapan kişinin Kredi Kayıt Bürosu'nda bulunan puanı, başvurunun sonuçlanmasında etkilidir. KKB de kayıt altına alınan puan, kişinin o zamana kadar bankalardan aldığı kredileri ödeme düzeni ile oluşuyor.

Kişinin düzenli ödeme yapıyor olması puanının iyi olduğunu gösterir. Sadece ödemelerin düzenli olması yeterli değildir. Kişinin kefil olduğu diğer kişilerin ödemelerine de bırakılır, ayrıca olumsuz sonuçlanan kredi başvuruları varsa bu da kredi notunu düşürecektir. Hızlı kredi başvurusu da bu sisteme dahildir. Yani olumsuz sonuçlanan hızlı kredi başvurusu da KKB notunu düşürecektir.

Kredi Başvuruları Nereden Yapılacak?

Müşteriler hangi bankadan kredi kullanımı yapacaklar ise başvurularını 3 farklı yoldan yapabilirler. Bunun için ilk olarak internet bankacılığı kullanabilecek olan müşteriler bankaların mobil uygulamaları üzerinde de kredi başvurularını tamamlayabilirler. Bunun dışında SMS ile veya banka şubelerine giderek de kredi başvuruları yapılabilir.

İhtiyaç Kredisi: Gerçek kişilerin, bireysel amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları kredilerdir. Eğitim kredisi, beyaz eşya kredisi, tatil kredisi ve ev yenileme kredisi, altın kredisi vb. kredilerin tümü bireysel ihtiyaç kredileridir. Eylül 2016'da yapılan düzenlemeler kapsamında 36 ay vade ile sınırlandırılmıştır.