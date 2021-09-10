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    • Ekonomi
    • 10.09.2021 12:09
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    • 10.09.2021 12:09
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    Anında başvurup hemen alabilirsiniz! En süratli 1.000-2.000-10.000 ve 15.000 TL sorunsuz ve hızlı kredi veren bankalar!

    Son devre içersinde yükselen nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bankalar devamlı olarak kredi kampanyaları oluşturmaya devam ediyorlar. Hızlı kredi kısaca SMS ya da çevrimiçi olarak kredi müracaatı gerçekleştirmektır. Yani süratli kredi opsiyonuna müracaat gerçekleştirmek isteyenlerin kısa mesaj ya da alakalı bankanın internet sayfası üzerinden kredi talep etmesidir. Başvuru yapan bireyin Kredi Kayıt Bürosu'nda tespit edilen puanı, müracaatının sonuçlanmasında etkilidir. İşte en süratli 1.000-2.000-10.000 ve 15.000 TL problemsiz ve süratli kredi veren bankalar!

    takvim.com.tr
    En süratli 1.000-2.000-10.000 ve 15.000 TL sorunsuz ve hızlı kredi veren bankalar!

    1.000-2.000-10.000 ve 15.000 TL problemsiz ve süratli kredi veren bankalar merak ediliyor. Hızlı kredi alternatifi yayınlayan bankaların bu hususta yoğun ilgi gördüğü bilinmektedir. Nakit gereksinimi bulunduğu vakit ilk müracat edilen çözümlerden biri kredi seçenekleridir. Genellikle bankaların düşük faiz ile elastik ödeme taksitleri düzenlediği kredi olanağı bir çok bireyin bu alana yönelmesine namacıyla oluyor. Kredi çekme süreci bankadan bankaya farklılık gösteriyor. Bunun amacıyla ilk olarak internet bankacılığı kullanabilecek olan müşteriler bankaların mobil programları üstünde de kredi başvurularını tamamlayabilirler. Bunun dışında SMS ile ya da banka şubelerine giderek de kredi başvuruları yapılabilir.

    1.000 TL 36 AY GERİ ÖDEME

    15000 TL 36 AY GERİ ÖDEME

        10.000 TL 36 AY GERİ ÖDEME

        2.000 TL 36 AY GERİ ÖDEME

        Cepte TEB Hızlı Kredi

        TEB'in intenet bankacılığı uygulaması olan Cepte TEB üzerinden hızlıca kredi çekilebilmektedir. Uygulamaya giriş yapılması sonrasında oldukça kısa bir süre içinde kredi onayı alınabilmekte, uygun faiz oranları altında 20.000 TL ihtiyaç kredisi çekilebilmektedir. Kredi başvuruları için uygulama kullanıldığında şubelere gidilmesine gerek kalmamaktadır.

        Akbank Hızlı Kredi

        Akbank Direkt uygulaması üzerinden hızlıca başvuruda bulunarak 20.000 TL krediler 12 aya kadar ulaşan vade seçenekleri ile çekilebilmektedir. Paralar hesaplara aktarılmaktadır.

        İş Bankası Hızlı Kredi

        Türkiye'nin en çok tercih edilen bankalarından biri olan İş bankası üzerinde 20.000 TL kredi veriliyor. İş Bankası üzerinde bir hesaba sahip olunması halinde intenet bankacılığı üzerinden oldukça kısa bir süre içinde kredi çekilebilmektedir.

            Hızlı Kredi Veren Bankalar

            Günümüzde birçok banka hızlı kredi imkanı sunmaktadır. Başvuru yapan kişinin Kredi Kayıt Bürosu'nda bulunan puanı, başvurunun sonuçlanmasında etkilidir. KKB de kayıt altına alınan puan, kişinin o zamana kadar bankalardan aldığı kredileri ödeme düzeni ile oluşuyor.

            Kişinin düzenli ödeme yapıyor olması puanının iyi olduğunu gösterir. Sadece ödemelerin düzenli olması yeterli değildir. Kişinin kefil olduğu diğer kişilerin ödemelerine de bırakılır, ayrıca olumsuz sonuçlanan kredi başvuruları varsa bu da kredi notunu düşürecektir. Hızlı kredi başvurusu da bu sisteme dahildir. Yani olumsuz sonuçlanan hızlı kredi başvurusu da KKB notunu düşürecektir.

            Kredi Başvuruları Nereden Yapılacak?

            Müşteriler hangi bankadan kredi kullanımı yapacaklar ise başvurularını 3 farklı yoldan yapabilirler. Bunun için ilk olarak internet bankacılığı kullanabilecek olan müşteriler bankaların mobil uygulamaları üzerinde de kredi başvurularını tamamlayabilirler. Bunun dışında SMS ile veya banka şubelerine giderek de kredi başvuruları yapılabilir.

            İhtiyaç Kredisi: Gerçek kişilerin, bireysel amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları kredilerdir. Eğitim kredisi, beyaz eşya kredisi, tatil kredisi ve ev yenileme kredisi, altın kredisi vb. kredilerin tümü bireysel ihtiyaç kredileridir. Eylül 2016'da yapılan düzenlemeler kapsamında 36 ay vade ile sınırlandırılmıştır.

            Hızlı Kredi Nedir?

            Hızlı kredi kısaca SMS ya da online olarak kredi başvurusu yapmaktır. Yani hızlı kredi seçeneğine başvuru yapmak isteyenlerin kısa mesaj ya da ilgili bankanın internet sayfası üzerinden kredi talep etmesidir. "Online kredi" olarak da bilinen kredi çeşidi, televizyon reklamlardan gösterilen, Kredi yazıp bir boşluk bırakarak TC Kimlik numaranızı yazıp falanca numaraya göndererek başvurulan bir sistemdir.

            Başvuru yapılan banka da ilk olarak kişinin KKB puanına bakar. Kredi Kayıt Bürosu'nun kısaltılmış hali olan KKB'nin verdiği sonuca güre olumlu ya da olumsuz bir SMS ile cevap verir. Bankadan olumlu olarak gelen cevapta müşteri, nüfus cüzdanı ile bankanın en yakın şubesine davet edilir. Eğer cevap olumsuz ise olumsuz olarak değerlendirilen başvurunun detayları için müşteri en yakın şubeye davet edilir. Her iki sonuç da kısa mesaj yolu ile müşteriye bildirilir.
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            Haberler Ekonomi Anında başvurup hemen alabilirsiniz! En süratli 1.000-2.000-10.000 ve 15.000 TL sorunsuz ve hızlı kredi veren bankalar!
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