SON DAKİKA! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan flaş enflasyon mesajı

TÜRKİYE OLUMLU AYRIŞIYOR

Mayıs 2021 itibariyla kısa vadeli dış borç 25,7 milyar dolar azalarak 119,2 milyar dolara düşmüştür. Bu durum dış borç göstergelerine olumlu yansıyacaktır. Önümüzdeki dönemde gerek kamu, gerekse özel sektör borçluluğuna yönelik gelişmeler tüm dünyada daha çok gündeme gelecektir. Türkiye borçluluk anlamında gelişmiş ülkelerden tüm kategorilerinde belirgin bir şekilde olumlu ayrışmaktadır, gelişmekte olan ülkelere göre de iyi durumdayız.

Reel sektörün borçlu olması salt olumsuz bir durum değildir, reel kesimin borç çevirme oranı oldukça yüksektir. Vaka sayılarının yeniden artmasına sebep olan virüs varyantları salgında belirsizliğe yol açıyor.