SON DAKİKA! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan flaş enflasyon mesajı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısına katıldı. Kavcıoğlu burada yaptığı açıklamada, "Türkiye, borçluluk anlamında gelişmiş ülkelerden tüm kategorilerde belirgin şekilde olumlu ayrışıyor." dedi.
İşte Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar
PMI'da güçlü artışlar küresel ekonominin genele yayılan bir toparlanma eğilimini gösteriyor. Bu durum ihracatımızın artışına katkı veren olumlu bir gelişmedir. Türkiye destekleyici para, maliye ve finansal politikaların yanı sıra aşılama programlarında ilerleme kaydeden ve salgını kontrolde başarılı olan ülkeler arasında yer almaktadır. bu durum, yatırım, üretim ve istihdama olumlu yansımıştır. Gelişmekte olan ekonomilerle karşılaştırdğımızda Türkiye ekonomisinde enflasyon, rezervler ve risk priminde iyileşme alanı olduğunu görüyoruz. Risk priminde iyileşme süreci devam ediyor.
TÜRKİYE OLUMLU AYRIŞIYOR
Mayıs 2021 itibariyla kısa vadeli dış borç 25,7 milyar dolar azalarak 119,2 milyar dolara düşmüştür. Bu durum dış borç göstergelerine olumlu yansıyacaktır. Önümüzdeki dönemde gerek kamu, gerekse özel sektör borçluluğuna yönelik gelişmeler tüm dünyada daha çok gündeme gelecektir. Türkiye borçluluk anlamında gelişmiş ülkelerden tüm kategorilerinde belirgin bir şekilde olumlu ayrışmaktadır, gelişmekte olan ülkelere göre de iyi durumdayız.
Reel sektörün borçlu olması salt olumsuz bir durum değildir, reel kesimin borç çevirme oranı oldukça yüksektir. Vaka sayılarının yeniden artmasına sebep olan virüs varyantları salgında belirsizliğe yol açıyor.