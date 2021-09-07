Kültür ve Turizm Bakanlığı veri paylaştı: Turist sayısı yüzde 50 arttı (Ekonomi haberleri)

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılının ilk 7 ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 10 milyon 88 bin olurken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 5 milyon 440 bin olarak gerçekleşmişti.
Yılın ilk 7 ayında geçen yıla oranla yüzde 50 seviyesinde yabancı turist sayısında artış oldu. Turizmin gelişmei için Türkiye'nin ticarette yakın ilişkide bulunduğu ülkeler markaja alınacak. Hedef pazar ülkelerin seçilmiş şehirlerinden Ege ve Akdeniz'deki konaklama kapasitesinin yüksek olduğu turistik bölgelere doğrudan tarifeli uçuş seferleri artırılacak. Turizmin 12 aya ve tüm ülkeye yaygınlaştırılması için planlanmış turizm alanları oluşturulacak. BARIŞ ŞİMŞEK.
ARA ELAMAN ÜCRETİ ARTMALI
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasındaki eleman sorunu ve mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik önerilerini paylaştı. Avdagiç, uzun zamandır ara eleman sıkıntısından bahsettiklerini belirterek, "Bu bir ücretlendirme, maaş sıkıntısıdır. Evet, Türk iş dünyası nitelikli ara elemana ödediği ücretleri gözden geçirmek, durumunda. Basit bir örnek vereyim; İstanbul'da bir genç, nasıl ki motorlu kurye olduğunda 7 bin-7 bin 500 lira kazanç elde ediyor. Bu şartlarda söz gelimi bir CNC operatörünü 4 bin-4 bin 500 liraya çalıştırmayı düşünmeniz çok rasyonel olmaz. Ara eleman ücretleri makul seviyeye getirilmeli" ifadelerini kullandı. Avdagiç, üniversite mezunlarının, alacakları ikincil eğitimle birlikte daha yüksek maaşla işe başlayacakları için iş hayatlarına daha nitelikli şekilde devam edebileceklerini söyledi.