Kültür ve Turizm Bakanlığı veri paylaştı: Turist sayısı yüzde 50 arttı (Ekonomi haberleri)

EVDEN ÇALIŞANA YEMEK ÇÖZÜMÜ

Yemeksepeti, hibrit çalışma modeline geçen şirketler ve çalışanları için Kurumsal Cüzdan uygulamasıyla bulut yemekhaneler yaratıyor. Yemeksepeti Kurumsal Cüzdan ile şirketler, çalışanlarının Yemeksepeti Cüzdanı'na tıpkı dijital bir yemek kartı gibi aylık kullanım tanımlayarak Yemeksepeti'ne kayıtlı 30 binden fazla restoran üzerinden sipariş verebilmelerini sağlıyor. Şirketler Yemeksepeti Kurumsal Cüzdan'ın tanımlama esnekliği ile ofis yemekhaneleri açık olsa da belirli günler evden çalışanlarına sadece evden çalıştığı gün için bile kullanım tanımlayabiliyor. Yemeksepeti Chief Product Officer'ı Nedim Nahmias, "Kurumsal Cüzdan kullanıcısı şirketler hem çalışana değer politikalarına ek bir dijital çözüm sunuyor, hem de bütçe yönetimi, yemek israfı gibi konularda avantaj kazanıyor. En yeni teknolojiyi her zaman merkezimize alıyor ve yeni nesil çözümler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.