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    Kültür ve Turizm Bakanlığı veri paylaştı: Turist sayısı yüzde 50 arttı (Ekonomi haberleri)

    Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılının ilk 7 ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 10 milyon 88 bin olurken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 5 milyon 440 bin olarak gerçekleşmişti. Yılın ilk 7 ayında geçen yıla oranla yüzde 50 seviyesinde yabancı turist sayısında artış oldu.

    Turist sayısı yüzde 50 arttı

    Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılının ilk 7 ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 10 milyon 88 bin olurken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 5 milyon 440 bin olarak gerçekleşmişti.

    Yılın ilk 7 ayında geçen yıla oranla yüzde 50 seviyesinde yabancı turist sayısında artış oldu. Turizmin gelişmei için Türkiye'nin ticarette yakın ilişkide bulunduğu ülkeler markaja alınacak. Hedef pazar ülkelerin seçilmiş şehirlerinden Ege ve Akdeniz'deki konaklama kapasitesinin yüksek olduğu turistik bölgelere doğrudan tarifeli uçuş seferleri artırılacak. Turizmin 12 aya ve tüm ülkeye yaygınlaştırılması için planlanmış turizm alanları oluşturulacak. BARIŞ ŞİMŞEK.

    ARA ELAMAN ÜCRETİ ARTMALI
    İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasındaki eleman sorunu ve mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik önerilerini paylaştı. Avdagiç, uzun zamandır ara eleman sıkıntısından bahsettiklerini belirterek, "Bu bir ücretlendirme, maaş sıkıntısıdır. Evet, Türk iş dünyası nitelikli ara elemana ödediği ücretleri gözden geçirmek, durumunda. Basit bir örnek vereyim; İstanbul'da bir genç, nasıl ki motorlu kurye olduğunda 7 bin-7 bin 500 lira kazanç elde ediyor. Bu şartlarda söz gelimi bir CNC operatörünü 4 bin-4 bin 500 liraya çalıştırmayı düşünmeniz çok rasyonel olmaz. Ara eleman ücretleri makul seviyeye getirilmeli" ifadelerini kullandı. Avdagiç, üniversite mezunlarının, alacakları ikincil eğitimle birlikte daha yüksek maaşla işe başlayacakları için iş hayatlarına daha nitelikli şekilde devam edebileceklerini söyledi.

        TOKİ BORCUNA YÜZDE 22 İNDİRİM
        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasının ikincisini yeniden başlatıyor. Kampanya kapsamında yüzde 22 indirim yapılacak. Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek.

        Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak. Kampanya için 19 Ekim'e kadar başvuru gerekiyor.

        HAVAALANI METROSU SON VİRAJDA
        Ulaştırma         Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepeİstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşlerinin kasım ayında başlayacağını açıkladı. Karaismailoğlu, "İlk ray kaynağını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Ocak 2020'de yaptığımız metro hattımızda, son çalışmaları 10 Mayıs 2020'de tamamlayıp Gayrettepe istasyonuna ulaştık. 8 Eylül 2020'de ilk trenlerimizi raylara indirdik. Kasım 2021'de de bu noktada, ilk sinyalizasyon test sürüşlerini başlatacağız." ifadelerini kullandı.

            HEM ARABA HEM SİNEMA
            Münih Otomobil Fuarı'nda sahne alan Volkswagen, elektrik motorlu yeni konsept aracı ID. Life'ı duyurdu. 2025 yılında seri üretime geçmesi planlanan araç, şehiriçi yolculuklarda kullanılabilecek mini bir SUV gibi görünse de içinde sinema salonu olan bir yaşam alanına sahip olacak. Aracın ön camı aynı zamanda bir oyun konsolu haline de geliyor.

            Görüntü, gerektiğinde açılarak ön camın tamamını kaplayan bir perdeye yansıtılıyor. Bu noktada çıkarılabilir tavan da kullanıcılar için açık hava deneyimi sağlıyor. 400 kilometre menzile sahip aracın başlangıç fiyatının 20 bin euro civarında olacağı belirtiliyor. Aracın önümüzdeki seneden itibaren üretime geçmesi bekleniyor.

            EVDEN ÇALIŞANA YEMEK ÇÖZÜMÜ
            Yemeksepeti,             hibrit çalışma modeline geçen şirketler ve çalışanları için Kurumsal Cüzdan uygulamasıyla bulut yemekhaneler yaratıyor. Yemeksepeti Kurumsal Cüzdan ile şirketler, çalışanlarının Yemeksepeti Cüzdanı'na tıpkı dijital bir yemek kartı gibi aylık kullanım tanımlayarak Yemeksepeti'ne kayıtlı 30 binden fazla restoran üzerinden sipariş verebilmelerini sağlıyor. Şirketler Yemeksepeti Kurumsal Cüzdan'ın tanımlama esnekliği ile ofis yemekhaneleri açık olsa da belirli günler evden çalışanlarına sadece evden çalıştığı gün için bile kullanım tanımlayabiliyor. Yemeksepeti Chief Product Officer'ı Nedim Nahmias, "Kurumsal Cüzdan kullanıcısı şirketler hem çalışana değer politikalarına ek bir dijital çözüm sunuyor, hem de bütçe yönetimi, yemek israfı gibi konularda avantaj kazanıyor. En yeni teknolojiyi her zaman merkezimize alıyor ve yeni nesil çözümler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

                30 YENİ MAĞAZA
                Türk mobilya sektöründe 86'ncı yılını kutlayan Kelebek, 30 yeni mğaza açtı. Kelebek, yılbaşında bu yana 16 ildeki farklı lokasyonlarda açılışını gerçekleştirdiği yeni satış noktaları ile birlikte, 59 ilde toplam 185 mağazaya ulaştı. Yıl sonu hedefi ise 200 mağaza olarak açıklandı.
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                Dağ ilçelerinde çöp sorunu tarih oldu
                Haberler Ekonomi Kültür ve Turizm Bakanlığı veri paylaştı: Turist sayısı yüzde 50 arttı (Ekonomi haberleri)
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