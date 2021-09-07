7 Eylül evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Evde bakım maaşı ne zaman ödenecek?

Evde bakım maaşı yatan illerin listesi vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ödenen evde bakım maaşının hesabınıza yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor. Peki, 7 Eylül evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı mı? Evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Evde bakım maaşının Eylül ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.

İşte merak edilen detaylar;