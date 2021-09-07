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    • Ekonomi
    • 08.09.2021 08:50
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    • 08.09.2021 08:50
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    180 ay vadeyle 2+1 ve 1+1 konut satışı müjdesi! 1.000 TL peşinatla TOKİ'den herkes ev sahibi olacak!

    TOKİ düşük taksitlerle vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Bu anlamda İzmir Torbalı'da Ayrancılar Mahallesi'nde 2. etap 161 adet konutun satışa sunulduğu açıklandı. 180 ay vadeyle 2+1 ve 1+1 konut satışı yapılıyor. TOKİ kurasında ismi çıkan kişileri 20 yıla kadar olan vadelerle ev sahibi olurlar. Toki'den ev almak isteyenlerin belirlenmiş olan gelir vs. gibi şartları taşımaları gerekir. Bu şartları taşımaları durumunda sisteme katılarak yapılan çekilişlere katılma ve ev sahibi olma hakkı elde ederler.

    takvim.com.tr
    1.000 TL peşinatla ev sahibi olabilirsiniz

    1.000 TL peşinatla ev alabilirsiniz! TOKİ ev sahibi olmak isteyen fakat parasal gereksinimi olan vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Son olarak TOKİ resmi sitesinde paylaşılan ilana göre İzmir Torbalı'da tespit edilen Ayrancılar Mahallesi'nde 2. etap 161 adet konutun satışa sunulduğunu duyurdu. Bedeli 1000 TL olan başvurunun zamanı bugün mesai bitimine kadar devam eden başvurunun şartları… TOKİ orta ve dar gelirli olan bireylerin ev sahibi olmaları amacıyla konutlar inşa eden bir kurumdur. Bu kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet verir.

    TOKİ KONUT PROJELERİ

    BAŞVURU ŞARTLARI:

    1. T.C. vatandaşı olması,

    2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması
    veya il nüfusuna kayıtlı olması,

    Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın
    almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun
    bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç) 3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması
    gerekmekte olup, ancak,

    Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

    4. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 6500.00TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki
    çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en
    fazla 6.500 TL olması gerekmektedir.)

    5. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet
    başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.

    2) BAŞVURU İŞLEMLERİ, GEREKLİ BELGELER ve BAŞVURU BEDELİ İADESİ:

    1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

    Ayrıca,

    2. Başvuru Formu,

    Kategorisine göre yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecektir,

    Banka tarafından numaralandırılarak teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri verilecektir.

    3. Başvuru işlemleri sırasında alıcı adaylarından başvuru sırasında başvuru bedeli alınacaktır.
    Başvuru Bedellerinin İade Edilmesi:

    Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar 16 Eylül 2021 tarihinden itibaren,

    Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanan ancak sözleşme imzalamayan asil hak sahipleri başvuru bedellerini
    24 Eylül 2021 tarihinden itibaren,

    Yedek hak sahipleri 01 Ekim 2021 tarihinden itibaren TC. Ziraat Bankası AŞ. yetkili Şube'lerinden geri
    alabilecektir.

    Başvuru Formu ile yukarıda yer alan belgeler eksiksiz olarak Bankaya teslim edilecektir. Eksik evrak ibraz
    edenler kuraya katılma haklarını kaybedeceklerdir.

        3) ÖDEME BİLGİLERİ:

        Peşinat ve Vade Seçenekleri:%12 peşinat bedeli için 180 ay vade

        Taksit Ödeme Başlangıç Tarihi: Konut teslim tarihini takip eden ay

        Taksit Ödeme Periyodu: Ayda bir

        Borç Bakiyesi Güncelleme Periyodu: Yılda iki kez (altı ayda bir, Ocak –Temmuz)

        Güncelleme Oranı: Bir önceki 6 aylık dönemdeki, Memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en
        düşük olan

        İlk Dönemsel Artış Tarihi: Konut teslim tarihine göre İDARE'ce belirlenecektir.

        1. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar seçecekleri peşinat ve vade seçeneği ile
        taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
        2. Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden
        yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.
        3. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili Banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası
        (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları
        aşağıda sunulmaktadır.

        5) KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI:

        1. Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde
        gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

        2. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ile
        belirlenecektir.

        3. Kura sırasında 1+1 konut tipi için 6 yedek hak sahibi, 2+1 konut tipi için 10 yedek hak sahibi
        belirlenecektir.

        4. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru
        şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve
        ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği
        bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.

        5. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde
        kura ile belirlenecektir.

        6. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut
        değişikliği) yapabileceklerdir.

        6) SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ VE SÖZLEŞME AŞAMASINDA İBRAZ EDİLECEK
        BELGELER:

        Sözleşme imzalama tarih ve yeri yukarıda belirtilmiştir.

        Sözleşme aşamasında ibraz edilecek belgeler:

        1. Başvurulan projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olanların kimlik ibrazı yeterlidir. Kayıtlı olmayanlar için
        Nüfus Müdürlüklerinden alınacak son 1 (bir) yıldır projenin yer aldığı ilde ikamet ettiğini gösterir belge.

        2. Hane halkı gelirinin en fazla net 6500.00TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

        Başvuru sahibi evli ise kendisi ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belge (tabi olarak çalıştıkları sosyal
        güvenlik kurumundan çalıştığına dair alınan belge ile maaş bordroları vb.)

        Başvuru sahibi veya eşi çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belge

        Belge getirmeyenlerin hakları iptal edilecektir. Gerekli görüldüğünde ek belge istenebilecektir.

        7) OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ :

        Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar
        devredemeyeceklerdir.
        Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak
        olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi
        halinde sözleşmeleri feshedilecektir.
        Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal
        edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat
        kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

        8) YAPI RUHSAT TARİHİ

        Proje yapı ruhsat tarihi:

        9) CAYMA VE SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI

        Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve
        cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
        Konut alıcısı, gayrimenkulün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden
        sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

        10) KONUTUN TESLİM TARİHİ

        Konutlar sözleşme imzalama tarihinden itibaren 36 ay içerisinde teslim edilecektir. Satış bedelleri KDV hariç
        bedeller olup, 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden Katma Değer Vergisi tutarı konutun
        teslimi öncesinde peşin tahsil edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç
        bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden KDV tahsil edilecektir.

        11) GENEL GİDERLERE KATILMA

        Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK'da öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme
        (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını
        anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak
        üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan
        giderlerini ödemekle yükümlüdür.
        İdare gerek görmesi halinde satışa sunulan konutlardan bir kısmını veya tamamını satıştan çekmeye yetkilidir.
        Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.
        İnternet sayfamızda yayımlanan planlar tanıtım amaçlıdır. Konutların brüt ve net m² büyüklükleri satış listelerinde
        gösterilmiştir. Brüt ve net m² hesabı yürürlükteki son İmar Yönetmeliğindeki kriterlere göre yapılmaktadır. Net m²
        hesabı sıva imalatının yerinde uygulama kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

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        Haberler Ekonomi 180 ay vadeyle 2+1 ve 1+1 konut satışı müjdesi! 1.000 TL peşinatla TOKİ'den herkes ev sahibi olacak!
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