Sahile göç var! Pandemide evden çalışanlar Ege'ye göç etti

Türkiye'de küresel salgın Koivd-19 ile birlikte başlayan kısıtlamalar ve evden çalışma sistemiyle vatandaşlar sahil bölgelerine akın etti. Kiralık yazlıkların yoğun talep gördüğü bu dönemde satışlar da hareketlendi. Bir internet sitesinin hazırladığı 'Türkiye Taşınma Dosyası'nın 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasındaki verilerine göre, 2021'in 3. çeyreğinde taşınma hareketliliği, pandemi sebebiyle düşüş yaşayan 2020'nin 3. çeyreğini ilk aydan yakalamış durumda.
Pandemi döneminde en çok taşınmanın yaşandığı şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Antalya, Muğla ve Tekirdağ illerindeki yükseliş öne çıktı. İstanbul'dan dışarıya göç hareketi bir önceki döneme göre yüzde 24 artış gösterdi. Ankara'da ise yüzde 87'lik artış oldu. İzmir ise geçen döneme göre yüzde 148 daha fazla göç aldı. Bu dönem Antalya'ya doğru artan göçler dikkat çekti. Antalya geçtiğimiz döneme göre yüzde 78 daha fazla göç alarak 3 büyük ilin gözdesi oldu.
Antalya'dan sonra sahil kesimlerinde yer alıp da en çok giren göç artışı yaşayan iller; Muğla, Balıkesir ve Tekirdağ. İzmir'de mavi bayraklı plaj sayılarıyla dikkat çeken Seferihisar, şehrin en çok göç alan bölgesi oldu. Seferihisar'ı Urla ve Menemen takip etti. Çeşme'ye göç beklenenden 3 kat arttı. (Seda TABAK)
İZMİR-İSTANBUL HAREKETİ
İzmir'e gerçekleşen taşınmaların yüzde 38.9'u İstanbul'dan. İzmir'e en çok göç veren diğer iller ise; Ankara, Bursa, Antalya ve Kocaeli oldu. İzmir'den en çok taşınılan iller çoğunlukla İstanbul, Ankara, Muğla, Aydın ve Antalya. İzmirlilerin tercih ettiği iller arasında Kocaeli de yükselişe geçti.
ANKARALILAR GÜNEYDE
Ankara, en çok sahile kıyısı olan şehirler İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın'a göç verdi. En çok göç aldığı iller arasındaysa açık ara İstanbul, İzmir illeri yer alırken Diyarbakır'ın da yükselişi dikkat çekiyor. Ankara'da evden eve taşınma maliyeti 3+1 evlerde yüzde 35, 2+1 evlerde yaklaşık yüzde 35'lik bir artış gösterdi.
Pandemi döneminde en çok taşınmanın yaşandığı şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Antalya, Muğla ve Tekirdağ illerindeki yükseliş öne çıktı. İstanbul'dan dışarıya göç hareketi bir önceki döneme göre yüzde 24 artış gösterdi. Ankara'da ise yüzde 87'lik artış oldu. İzmir ise geçen döneme göre yüzde 148 daha fazla göç aldı. Bu dönem Antalya'ya doğru artan göçler dikkat çekti. Antalya geçtiğimiz döneme göre yüzde 78 daha fazla göç alarak 3 büyük ilin gözdesi oldu.
Antalya'dan sonra sahil kesimlerinde yer alıp da en çok giren göç artışı yaşayan iller; Muğla, Balıkesir ve Tekirdağ. İzmir'de mavi bayraklı plaj sayılarıyla dikkat çeken Seferihisar, şehrin en çok göç alan bölgesi oldu. Seferihisar'ı Urla ve Menemen takip etti. Çeşme'ye göç beklenenden 3 kat arttı. (Seda TABAK)
İZMİR-İSTANBUL HAREKETİ
İzmir'e gerçekleşen taşınmaların yüzde 38.9'u İstanbul'dan. İzmir'e en çok göç veren diğer iller ise; Ankara, Bursa, Antalya ve Kocaeli oldu. İzmir'den en çok taşınılan iller çoğunlukla İstanbul, Ankara, Muğla, Aydın ve Antalya. İzmirlilerin tercih ettiği iller arasında Kocaeli de yükselişe geçti.
ANKARALILAR GÜNEYDE
Ankara, en çok sahile kıyısı olan şehirler İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın'a göç verdi. En çok göç aldığı iller arasındaysa açık ara İstanbul, İzmir illeri yer alırken Diyarbakır'ın da yükselişi dikkat çekiyor. Ankara'da evden eve taşınma maliyeti 3+1 evlerde yüzde 35, 2+1 evlerde yaklaşık yüzde 35'lik bir artış gösterdi.