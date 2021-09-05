İsteğe bağlı sigorta ile emekli olun! Ev kadınları ve primi eksik olanları dikkat: Başvuru şartları...

Türkiye'de emeklilik için üç şart bulunuyor. Bunlar da işe giriş tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak... Bir işyerinde çalışanların primlerini işveren ödüyor.



Kendi işini kuranlar ise Bağ-Kur kapsamında prim yatırıyor. Borçlanma yolu ile yani doğum ve askerlik gibi sürelerin satın alınması yoluyla da prim elde edilebiliyor.