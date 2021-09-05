İsteğe bağlı sigorta ile emekli olun! Ev kadınları ve primi eksik olanları dikkat: Başvuru şartları...

Türkiye'de emeklilik için üç şart bulunuyor. Bunlar da işe giriş tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak... Bir işyerinde çalışanların primlerini işveren ödüyor.
Kendi işini kuranlar ise Bağ-Kur kapsamında prim yatırıyor. Borçlanma yolu ile yani doğum ve askerlik gibi sürelerin satın alınması yoluyla da prim elde edilebiliyor.
Bir başka yöntem ise çalışma imkanı bulamayanlar ya da kendi işini kuramayanlar için geçerli. Bu da isteğe bağlı sigorta.
İsteğe bağlı sigorta, özellikle ev kadınları ve primi eksik olanlar için emeklilik yolunu açıyor.
İşte bu konuda merak edilen soruların yanıtları:
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;
5510 sayılı Kanun'a tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan,
Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,
Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,
18 yaşını dolduranlar.