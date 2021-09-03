Kaplıca tedavisine gerek görülenler dikkat! SGK o listeyi duyurdu: Kaplıca parası devletten

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kaplıca tedavisine gerek görülen kişilerin masraflarını karşılıyor. Kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi giderleri SGK tarafından ödeniyor.
Ancak bunun için tedavi olunan tesisin Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni almış olması gerekiyor. SGK, tedavi olunabilecek kaplıca tesislerinin listesini sürekli güncelliyor.
Son listede 280 kaplıca tesisi yer alıyor. SGK'dan yapılan açıklamada, konuyla ilgili Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan düzenlemeye dikkat çekilerek, "Tebliğde 'Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığı'nca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilir' hükmü yer almaktadır" ifadesi kullanıldı.