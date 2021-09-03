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    Kaplıca tedavisine gerek görülenler dikkat! SGK o listeyi duyurdu: Kaplıca parası devletten

    Doktoru tarafından kaplıca tedavisine gerek görülenler dikkat! 280 tesisteki tedavilere ait yol, gündelik ve refakatçi giderlerini devlet karşılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun masraflarını ödeyeceği kaplıca tesislerinin listesine sgk.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

    Kaplıca parası devletten

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kaplıca tedavisine gerek görülen kişilerin masraflarını karşılıyor. Kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi giderleri SGK tarafından ödeniyor.

    Ancak bunun için tedavi olunan tesisin Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni almış olması gerekiyor. SGK, tedavi olunabilecek kaplıca tesislerinin listesini sürekli güncelliyor.

    Son listede 280 kaplıca tesisi yer alıyor. SGK'dan yapılan açıklamada, konuyla ilgili Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan düzenlemeye dikkat çekilerek, "Tebliğde 'Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığı'nca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilir' hükmü yer almaktadır" ifadesi kullanıldı.

        NELER GEREKİYOR?


        Sağlık         kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 5 gün içinde kaplıca tesisine müracaat edilmeli.

        Bu süre aşılırsa 6 ay içinde sevk belgesi gerekiyor.

            Yol giderlerinin ödenmesinde, tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yerleşim yeri esas alınıyor.

            Refakatçinin yol ve gündelik giderlerinin karşılanması için, rapor veya sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğunun ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi kalındığının belgelenmesi gerekiyor.
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            Haberler Ekonomi Kaplıca tedavisine gerek görülenler dikkat! SGK o listeyi duyurdu: Kaplıca parası devletten
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