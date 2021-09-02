İkramiyeye 30 bin TL zam

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü hem maaş ve aylığı hem de ikramiyeleri artıracak 3600 ek gösterge konusunda atılacak adıma çevrildi. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşmede ilk defa hükme dönüşen 3600 ek gösterge düzenlemesi ile memur emekli ikramiyelerinin 30 bin lira civarında artacağını söyledi. Düzenlemenin 'öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile sınırlı olmayacağı' mesajını veren Yalçın, "Talebimiz meslek gruplarının genişletilmesi yönündeydi. Son aşamada sözleşmeye eklendi, geniş bir konsept baz alındı. Memur maaşları da artacak" dedi.

7 MİLYARLIK KAZANIM

Geçen hafta karara bağlanan toplu sözleşme görüşmelerinde zamla birlikte meslek kollarında 350 başlıkta kazanım sağlandı. En önemli başlıklardan ikisi de 3600 ek gösterge ile 500 bin sözleşmeli çalışana yönelik hükümler oldu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, maaş artışları dışında 11 hizmet kolu için 7 milyar liralık yıllık kazançla masadan kalktıklarını ifade etti.