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    • Ekonomi
    • 02.09.2021 08:06
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    • 02.09.2021 08:06
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    Ağustos ayı son dakika TÜİK enflasyon rakamları belli oldu mu 2021? TÜİK ile TEFE TÜFE ağustos enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

    Ağustos ayı TÜİK enflasyon rakamları belli oldu mu? Sorusu eylül ayının ilk haftasında vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. TÜİK tarafından 3 Eylül Cuma günü açıklanacak olan ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin AA Finans'ın beklenti anketi sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,30, en yüksek yüzde 1,83 aralığında yer aldı. Bu gelişmelerin ardından her ay düzenli olarak paylaşılan enflasyon verilerinde gözler ağustos ayı rakamlarına çevrildi. Peki, Ağustos ayı TÜİK enflasyon rakamları belli oldu mu? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Ağustos ayı TÜİK enflasyon rakamları belli oldu mu 2021?

    Ağustos ayı TÜİK enflasyon rakamları belli oldu mu? TÜİK ile TEFE TÜFE enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2021? Sorusu vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Temmuz ayı enflasyon verileri ekonomideki gelişmeleri takip edenler tarafından sorgulanıyor. 3 Ağustos'ta açıklanacak enflasyon verileri öncesinde ekonomistlerin katıldığı ağustos ayı enflasyon beklenti anketi yayımlandı. Peki, ağustos enflasyon beklentisi yüzde kaç? 2021 ağustos ayı enflasyon oranı ne kadar olacak? İşte detaylar!

    AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Ağustos ayı enflasyon oranları 3 Eylül Cuma günü sabah saatlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından vatandaşlara duyurulacak.

    AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,72 artmasını bekliyor.

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Eylül cuma günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,72 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,30, en yüksek yüzde 1,83 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre bir önceki ay yüzde 18,95 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

        TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI

        TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.

        HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİLERİ

        TÜİK, milyonlarca kişiyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisini açıkladı.

        Buna göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,55 artış gerçekleşti.
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        Haberler Ekonomi Ağustos ayı son dakika TÜİK enflasyon rakamları belli oldu mu 2021? TÜİK ile TEFE TÜFE ağustos enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
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