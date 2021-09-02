Ağustos ayı son dakika TÜİK enflasyon rakamları belli oldu mu 2021? TÜİK ile TEFE TÜFE ağustos enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

Ağustos ayı TÜİK enflasyon rakamları belli oldu mu? TÜİK ile TEFE TÜFE enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2021? Sorusu vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Temmuz ayı enflasyon verileri ekonomideki gelişmeleri takip edenler tarafından sorgulanıyor. 3 Ağustos'ta açıklanacak enflasyon verileri öncesinde ekonomistlerin katıldığı ağustos ayı enflasyon beklenti anketi yayımlandı. Peki, ağustos enflasyon beklentisi yüzde kaç? 2021 ağustos ayı enflasyon oranı ne kadar olacak? İşte detaylar!
AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ağustos ayı enflasyon oranları 3 Eylül Cuma günü sabah saatlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından vatandaşlara duyurulacak.
AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,72 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Eylül cuma günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.