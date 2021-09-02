3600 ek gösterge son dakika açıklaması: Bakan Bilgin'den memurlara müjde! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

"GEÇİCİ İŞÇİLER SORUNUNU ÇÖZMEK DURUMUNDAYIZ"

Bakan olarak önündeki görevlerden birinin de geçici işçi meselesi olduğunu belirten Bilgin, "30 yıl, 20 yıl. Ben Demiryolları Genel Müdürüydüm. O zaman da geçici işçilerimiz vardı, hala var. Ne biçim geçici işçilik, hala geçmiyor. Bu süreleri ve kamudaki geçici işçiler sorununu dikkate alarak çalışmak ve meseleyi çözmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, dünyanın en hızlı büyüyen iki ekonomisinden biri olduğuna işaret eden Bilgin, bunun tüketime ve ithalata dayalı bir büyüme olmadığını söyledi.