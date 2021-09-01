Üniversitelinin yurt sınavı! 6 bin liradan başlıyor, 89 bin liraya kadar var...

Pandemi nedeniyle son 1.5 yılı uzaktan eğitimle geçiren gençler, bu ay okula gitmeye hazırlanırken; barınma arayışları da hız kazandı.
Online eğitim sürecinde kaldıkları yurtlardan ayrılıp ailelerinin yanına dönen üniversiteliler yurt bulma telaşına kapıldı. Yeni yerleşenler de arayışa başladı.
Özel yurtların yıllık fiyatı 6 bin liradan başlıyor, 89 bin liraya kadar çıkıyor.
Yurdun bulunduğu lokasyon, donatıları ve oda özelliklerine göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor.
İşte bazı yurtların fiyatları:
REBUPLICA ORTAKÖY: 1, 2 ve 3 kişilik odaları var. Açık havuz, spor ve oyun salonu, kütüphane, çamaşırhane, kahvaltı, 7/24 güvenlik gibi imkanlar sunan yurtta 3 kişilik odalar 3 bin 100, 2 kişilik odalar 4 bin 565 liradan başlıyor. Tek kişilik odalarda ise aylık fiyat 6 bin 920 ile 8 bin 900 lira aralığında. Üstelik tek kişilik odaların tamamı rezerve edilmiş durumda.
Yurt için 10 aylık sözleşme yapılırken, peşin ödemelerde yüzde 10 indirim sunuluyor.
NOVU KIZ ÖĞRENCİ YURDU: 1, 2, 3, 4 kişilik odaları mevcut. Aylık fiyatlar ise 2 bin 390 ile 5 bin 890 lira arasında değişiyor. Yıllık ücreti (10 ay) peşin ödeyenlere yüzde 7 indirim yapılıyor.