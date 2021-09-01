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    Üniversitelinin yurt sınavı! 6 bin liradan başlıyor, 89 bin liraya kadar var...

    Okullarına dönmeye hazırlanan gençlerin yurt arayışları hız kazandı. Özel yurtların fiyatları yıllık 6 bin liradan başlıyor, 89 bin liraya kadar çıkıyor...

    Çığıl Ön Yener
    Üniversitelinin yurt sınavı

    Pandemi nedeniyle son 1.5 yılı uzaktan eğitimle geçiren gençler, bu ay okula gitmeye hazırlanırken; barınma arayışları da hız kazandı.

    Online eğitim sürecinde kaldıkları yurtlardan ayrılıp ailelerinin yanına dönen üniversiteliler yurt bulma telaşına kapıldı. Yeni yerleşenler de arayışa başladı.

    Özel yurtların yıllık fiyatı 6 bin liradan başlıyor, 89 bin liraya kadar çıkıyor.

    Yurdun bulunduğu lokasyon, donatıları ve oda özelliklerine göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor.



    İşte bazı yurtların fiyatları:

    REBUPLICA ORTAKÖY: 1, 2 ve 3 kişilik odaları var. Açık havuz, spor ve oyun salonu, kütüphane, çamaşırhane, kahvaltı, 7/24 güvenlik gibi imkanlar sunan yurtta 3 kişilik odalar 3 bin 100, 2 kişilik odalar 4 bin 565 liradan başlıyor. Tek kişilik odalarda ise aylık fiyat 6 bin 920 ile 8 bin 900 lira aralığında. Üstelik tek kişilik odaların tamamı rezerve edilmiş durumda.

    Yurt için 10 aylık sözleşme yapılırken, peşin ödemelerde yüzde 10 indirim sunuluyor.



    NOVU KIZ ÖĞRENCİ YURDU: 1, 2, 3, 4 kişilik odaları mevcut. Aylık fiyatlar ise 2 bin 390 ile 5 bin 890 lira arasında değişiyor. Yıllık ücreti (10 ay) peşin ödeyenlere yüzde 7 indirim yapılıyor.



        KAMPÜSARAY BEYOĞLU: Kız öğrenciler için 1, 2, 3 kişilik odalarda barınma imkanı sunuluyor.
        Yıllık (10 ay) fiyatlar tek kişilik odalarda 37 bin, 2 kişilik odalarda 27 bin 500, 3 kişilik odalarda 23 bin lira. Peşin ödemeye yüzde 5 indirim yapılıyor.



        STÜDYO SANTRAL: Kız öğrenciler için pek çok oda seçeneği var. Yıllık oda fiyatları peşin ödemede 22 bin 800 ile 30 bin lira arasında. 10 taksitli ödemede yıllık fiyat 25 bin 550-33 bin 300 lira aralığında bulunuyor.

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        Haberler Ekonomi Üniversitelinin yurt sınavı! 6 bin liradan başlıyor, 89 bin liraya kadar var...
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