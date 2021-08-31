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    • Ekonomi
    • 31.08.2021 10:13
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    • 31.08.2021 10:13
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    Son dakika: Temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı

    Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Temmuz ayında genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 artarak 16 milyar 415 milyon dolar, ithalat yüzde 16,8 artarak 20 milyar 693 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde ihracat yüzde 34,9, ithalat yüzde 25,8 arttı

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    Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,2 artarak 16 milyar 415 milyon dolar, ithalat %16,8 artarak 20 milyar 693 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE İHRACAT %34,9, İTHALAT %25,8 ARTTI
    Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,9 artarak 121 milyar 325 milyon dolar, ithalat %25,8 artarak 146 milyar 802 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı
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