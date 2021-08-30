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    • Ekonomi
    • 30.08.2021 11:10
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    • 30.08.2021 11:10
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    3600 ek gösterge son durum! 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis ve hemşire maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ek gösterge kimleri kapsıyor?

    3600 ek gösterge ile öğretmen, polis maaşı ne kadar olacak? Sorusu milyonlarca memur ve memur emeklisi tarafından merak edilip araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklamaları büyük bir merakla takip ediliyor. Bilindiği üzere, ek göstergesinin yüksek olması emekli maaşının ve emekli ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu bağlamda, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ardından 3600 ek göstergenin de gündeme gelmesiyle öğretmen, polis, hemşire maaşlarının ne kadar artacağı merak konusu oldu. Peki, 3600 ek göstergenin maaşları etkisi belli oldu mu? 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis ve hemşire maaşları ne kadar artar? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    3600 ek gösterge ile zamlı maaşlar son durum 2021!

    3600 ek gösterge son durum! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 3600 ek göstergelerle ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Memurların yıllardır beklediği 3600 ek göstergesi hakkında son durum araştırılıyor. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından 3600 ek gösterge de gündeme geldi. Peki, 3600 ek göstergenin maaşları etkisi belli oldu mu? 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis ve hemşire maaşları ne kadar artar? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    3600 EK GÖSTERGENİN MAAŞLARA ETKİSİ BELLİ OLDU MU?

    3600 ek göstergelerle ilgili yaşanan somut gelişme gündem oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığını açıkladı.

    3600 EK GÖSTERGE İL ÖĞRETMEN, POLİS VE HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?

    Ek gösterge memur aylık maaşlarını, emeklilik sonrasındaki aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirlemektedir. Ek gösterge yürürlüğe girdiğinde polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire maaşlarında artış gerçekleşecek. 1.3 milyon memura verilmesi beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi hayata geçirildiğinde ikramiye ve maaşlara yüzde 20 oranında artış yansıyacak. Göstergenin emekli ikramiyelerinde de 17 bin ila 27 bin lira arasında etkisi olacak.

    Ek göstergesinin yüksek olması emekli maaşının ve emekli ikramiyesinin de yüksek olması demektir.

    2022 yılında ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 7 zam yapılacak. 2023'te de ilk 6 ayda yüzde 8, ikinci 6 ayda yüzde 7 zam yapılacak.

        İşte Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar;

        ''Toplu pazarlık yapmak takdir edeceğiniz gibi kolay bir iş değil. Biz bunları belli bir ölçüde büyük bir uzlaşma ile bir araya geldik.

        Bazı konular tamamlanamadı. Bazı imzalamaya açılacak hizmet kolu eksenlerinde tamamlanmamış hususlar var. Onlar da bu akşama kadar tamamlanır. Biz sayın genel başkanla genel çerçevede yürüttüğümüz genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık.

        Bu uzlaşma zeminini şimdiden tüm memurlara ve Türkiye'mize hayırlı olmasını dileyerek söze başlamak istiyorum.

        Türkiye'nin eknoomik gücünün yanında toplumsal gücü de var devletin tüm toplumsal kesimlere, Türkiye'de yaşayan en yoksulundan en orta hallisine kadar hizmet verdiği alanlar vardır. Bunlar sağlık başta olmak üzere eğitim ücretsizdir. Övünmek için değil gurur duymamız için söylenmelidir.

        Biz ekonomimizin büyümesinin ihracata dayalı bir büyüme yönelimine geçtiğini biliyoruz. İnşallah 230 milyar dolarlık ihracat beklentisini geçeceğiz.''

        3600 EK GÖSTERGE NE İŞE YARAR?

        Ek gösterge memurun maaşını yükselten bir parametre. Ancak ek gösterge, Emekli Sandığı'na tabi memurun görev aylığı tutarını çok az yükseltmesine (yaklaşık olarak 20-50 TL arası) karşın, emekli aylığını yaklaşık 800-1.000 lira arasında artırıyor.

        Ek göstergesi 2200 olan Emekli Sandığı'na tabi 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesi 3600'e çıkarsa 3 bin 765 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkacak. Dolayısıyla emekli aylığında 957 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti olan memurun ise 4 bin 16 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya çıkacak ve 1.021 lira bir artış olacak.

        Ek göstergesi 3000 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesi 3600'e yükselirse 3 bin 873 lira olan emekli maaşı 4 bin 723 liraya çıkacak. Yani 849 lira artış olacak. Aynı durumda 30 yıl hizmeti olan memurun ise 4 bin 132 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya yükselecek ve 906 lira bir artış olacak.
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