3600 ek gösterge son durum! 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis ve hemşire maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ek gösterge kimleri kapsıyor?

İşte Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar;

''Toplu pazarlık yapmak takdir edeceğiniz gibi kolay bir iş değil. Biz bunları belli bir ölçüde büyük bir uzlaşma ile bir araya geldik.

Bazı konular tamamlanamadı. Bazı imzalamaya açılacak hizmet kolu eksenlerinde tamamlanmamış hususlar var. Onlar da bu akşama kadar tamamlanır. Biz sayın genel başkanla genel çerçevede yürüttüğümüz genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık.

Bu uzlaşma zeminini şimdiden tüm memurlara ve Türkiye'mize hayırlı olmasını dileyerek söze başlamak istiyorum.

Türkiye'nin eknoomik gücünün yanında toplumsal gücü de var devletin tüm toplumsal kesimlere, Türkiye'de yaşayan en yoksulundan en orta hallisine kadar hizmet verdiği alanlar vardır. Bunlar sağlık başta olmak üzere eğitim ücretsizdir. Övünmek için değil gurur duymamız için söylenmelidir.

Biz ekonomimizin büyümesinin ihracata dayalı bir büyüme yönelimine geçtiğini biliyoruz. İnşallah 230 milyar dolarlık ihracat beklentisini geçeceğiz.''