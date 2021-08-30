3600 ek gösterge son durum! 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis ve hemşire maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ek gösterge kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge son durum! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 3600 ek göstergelerle ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Memurların yıllardır beklediği 3600 ek göstergesi hakkında son durum araştırılıyor. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından 3600 ek gösterge de gündeme geldi. Peki, 3600 ek göstergenin maaşları etkisi belli oldu mu? 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis ve hemşire maaşları ne kadar artar? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
3600 EK GÖSTERGENİN MAAŞLARA ETKİSİ BELLİ OLDU MU?
3600 ek göstergelerle ilgili yaşanan somut gelişme gündem oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığını açıkladı.
3600 EK GÖSTERGE İL ÖĞRETMEN, POLİS VE HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?
Ek gösterge memur aylık maaşlarını, emeklilik sonrasındaki aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirlemektedir. Ek gösterge yürürlüğe girdiğinde polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire maaşlarında artış gerçekleşecek. 1.3 milyon memura verilmesi beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi hayata geçirildiğinde ikramiye ve maaşlara yüzde 20 oranında artış yansıyacak. Göstergenin emekli ikramiyelerinde de 17 bin ila 27 bin lira arasında etkisi olacak.
Ek göstergesinin yüksek olması emekli maaşının ve emekli ikramiyesinin de yüksek olması demektir.
2022 yılında ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 7 zam yapılacak. 2023'te de ilk 6 ayda yüzde 8, ikinci 6 ayda yüzde 7 zam yapılacak.