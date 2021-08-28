Yapılandırmaya 1 ay ek süre (Ekonomi haberleri)

Yapılandırma imkanında son başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 1 ay ertelendi. Cumhurbaşkanı kararına göre; 7326 sayılı Kanun'da 31 Ağustos olan son başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatıldı. Başvurular 30 Eylül'e kadar yapılabilecek. Vergi yapılandırmasında peşin ödeme ya da ilk taksit için son tarih 1 Kasım. Sosyal Güvenlik Kurumu'na ise ilk taksit ya da peşin ödemeler en geç 30 Kasım Salı günü yapılacak.
GÜVEN ENDEKSİ 39 AYIN ZİRVESİNDE
Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta aylık bazda yüzde 0.7 artarak 100.8 değerini aldı. Bu değer 39 ayın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Bu artış; reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
MNG KARGO VE SİNOZ'A SİBER SALDIRI
MNG Kargo ve Sinoz Kozmetik siber saldırıyla karşı karşıya kaldı. MNG Kargo, ihlalden kargo alıcılarına ait ad, soyad, telefon ve adreslerin etkilendiğini duyurdu. 15 Ağustos'ta başlayıp, 23 Ağustos'ta tespit edilen ihlalden etkilenen kişi sayısının belirlenemediği kaydedildi. Sinoz'a yönelik ihlalden ise 1.3 milyon kişinin ad, soyad, e-posta ve telefon bilgilerinin etkilendiği öğrenildi.
TIM COOK'A APPLE HISSESI
APPLE'IN CEO'su Tim Cook görevdeki 10'uncu yılını geride bıraktı. Anlaşma gereği Cook'a 5 milyon adet Apple hissesi verildi. Değeri 750 milyon dolar olan hisseleri nakite çeviren Cook, 10 milyon dolarını bir vakfa bağışladı. Tim Cook'un kişisel serveti 1.5 milyar dolar seviyesinde. Son 3 yılda Apple hisseleri yüzde 190'un üzerinde değer kazanırken, Cook'un 24 Ağustos 2011'de atandığı CEO'luk görevinden beri geçen son 10 yılda Apple hisseleri yüzde 1.200 yükseldi.
RENKLİ ZAMAN
HUBLOT, gökkuşağının tüm renklerini barındıran yeni Bing Bang Tourbillon saatini tanıttı. Yeni Big Bang Tourbillon 2 yeni modelle geliyor. Sarı veya beyaz altının kullanıldığı saat, yaklaşık 36 karat çeşitli değerli taşlarla süslendi. Saatteki 484 adet görünmez baget set taş, gökkuşağının 7 tonunu çağrıştırıyor. Bunların arasında yakutlar, ametistler, topazlar ve parlak yeşil tsavoritler ile pembe, sarı ve turuncu safirler bulunur. Saatin fiyatı ise 790 bin dolar yani yaklaşık 6.6 milyon lira.