Yapılandırmaya 1 ay ek süre (Ekonomi haberleri)

Yapılandırma imkanında son başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 1 ay ertelendi. Cumhurbaşkanı kararına göre; 7326 sayılı Kanun'da 31 Ağustos olan son başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatıldı. Başvurular 30 Eylül'e kadar yapılabilecek. Vergi yapılandırmasında peşin ödeme ya da ilk taksit için son tarih 1 Kasım. Sosyal Güvenlik Kurumu'na ise ilk taksit ya da peşin ödemeler en geç 30 Kasım Salı günü yapılacak.



GÜVEN ENDEKSİ 39 AYIN ZİRVESİNDE

Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta aylık bazda yüzde 0.7 artarak 100.8 değerini aldı. Bu değer 39 ayın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Bu artış; reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



MNG KARGO VE SİNOZ'A SİBER SALDIRI

MNG Kargo ve Sinoz Kozmetik siber saldırıyla karşı karşıya kaldı. MNG Kargo, ihlalden kargo alıcılarına ait ad, soyad, telefon ve adreslerin etkilendiğini duyurdu. 15 Ağustos'ta başlayıp, 23 Ağustos'ta tespit edilen ihlalden etkilenen kişi sayısının belirlenemediği kaydedildi. Sinoz'a yönelik ihlalden ise 1.3 milyon kişinin ad, soyad, e-posta ve telefon bilgilerinin etkilendiği öğrenildi.