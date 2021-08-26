Jackson Hole toplantısı nedir, ne zaman yapılacak? 2021 Jackson Hole toplantısı saat kaçta? Altın, dolar, euro için kritik gün!

Jackson Hole toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Her sene düzenlenen Jckson Hole toplantısı ekonomi gündeminde önemli bir yere sahip oluyor. Jackson Hole Sempozyumu'nda alınacak kararlar altın, dolar ve euronun yönünde belirleyici unsurlar olarak öne çıkıyor. Peki, Jackson Hole toplantısı nedir, ne zaman yapılacak? Jackson Hole toplantısı saat kaçta? İşte detaylar!
JACKSON HOLE TOPLANTISI NEDİR?
Tüm dünyada bankacılık sektörünün yakından takip ettiği Jackson Hole toplantısı, her yıl ABD'de düzenlenen ve dünya genelinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları temsilcilerinin katıldığı bir toplantıdır.Her yıl Ağustos ayında gerçekleşen Jackson Hole toplantısı para politikalarındaki değişikliklerin konu edilmesi nedeniyle piyasalar için oldukça önemlidir.
2021 JACKSON HOLE TOPLANTISI NE ZAMAN?
ABD Merkez Bankasının (FED) Kansas City Şubesi, her yıl düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nun artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle planlananın aksine sanal olarak yapılacağını duyurdu.
Merakla beklenen Jackson Hole toplantısı 26-28 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacak. Analistler, yatırımcıların gelecek hafta yapılacak olan Jackson Hole toplantısına odaklandığını ifade ederek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantıda yapacağı konuşmada varlık alımlarının azaltılmasında izlenecek yol ile ilgili daha fazla netlik aranacağını belirtti.