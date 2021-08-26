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    • Ekonomi
    • 26.08.2021 13:19
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    • 26.08.2021 13:19
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    Jackson Hole toplantısı nedir, ne zaman yapılacak? 2021 Jackson Hole toplantısı saat kaçta? Altın, dolar, euro için kritik gün!

    Jackson Hole toplantısı saat kaçta yapılacak? Sorusu yatırımcıları ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Her yıl düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda dünyanın en önemli merkez bankacıları bir araya geliyor. Jackson Hole toplantısı para politikalarındaki değişikliklerin konu edilmesi nedeniyle piyasalar için oldukça önemlidir. Jackson Hole Sempozyumu’nda alınacak kararlar altında yönü belirleyici unsurlar olarak öne çıkıyor. Peki, Jackson Hole toplantısı nedir, ne zaman yapılacak? Jackson Hole toplantısı saat kaçta? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Jackson Hole toplantısı nedir, ne zaman yapılacak 2021?

    Jackson Hole toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Her sene düzenlenen Jckson Hole toplantısı ekonomi gündeminde önemli bir yere sahip oluyor. Jackson Hole Sempozyumu'nda alınacak kararlar altın, dolar ve euronun yönünde belirleyici unsurlar olarak öne çıkıyor. Peki, Jackson Hole toplantısı nedir, ne zaman yapılacak? Jackson Hole toplantısı saat kaçta? İşte detaylar!

    JACKSON HOLE TOPLANTISI NEDİR?

    Tüm dünyada bankacılık sektörünün yakından takip ettiği Jackson Hole toplantısı, her yıl ABD'de düzenlenen ve dünya genelinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları temsilcilerinin katıldığı bir toplantıdır.Her yıl Ağustos ayında gerçekleşen Jackson Hole toplantısı para politikalarındaki değişikliklerin konu edilmesi nedeniyle piyasalar için oldukça önemlidir.

    2021 JACKSON HOLE TOPLANTISI NE ZAMAN?

    ABD Merkez Bankasının (FED) Kansas City Şubesi, her yıl düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nun artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle planlananın aksine sanal olarak yapılacağını duyurdu.

    Merakla beklenen Jackson Hole toplantısı 26-28 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacak. Analistler, yatırımcıların gelecek hafta yapılacak olan Jackson Hole toplantısına odaklandığını ifade ederek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantıda yapacağı konuşmada varlık alımlarının azaltılmasında izlenecek yol ile ilgili daha fazla netlik aranacağını belirtti.

        Kansas City FED Başkanı Esther George, konuya ilişkin, "Sağlık koşullarının planladığımız gibi bu yıl Jackson Lake Lodge'da fiziki olarak toplanabilmemizi engellediğinden dolayı hayal kırıklığı duysak da misafirlerimizin ve Teton ilçesi halkının güvenliği önceliğimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

        2021 JACKSON HOLE TOPLANTISININ TEMASI NE?

        FED'in takviminde yer alan bilgilerde, FED Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Toplantısı'nda yapacağı konuşmanın temasının "Ekonomik Görünüm" olacağı belirtildi.
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