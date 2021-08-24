Ekonominin yeni yol haritası masada (Ekonomi haberleri)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık yaptı. "İhracatımız Temmuz'da yıllık bazda 200 milyar doları aştı. Hedefimiz yıl sonunda 210 milyar dolara ulaşmak" diyen Oktay, Orta Vadeli Programı Eylül'de yayımlamayı planladıklarını söyledi.
SİBER GÜVENLİĞE MESLEKİ STANDART GELİYOR
Siber güvenlikte görev alacak uzmanlarla ilgili meslek kriterleri belirlendi. BTK'nın hazırladığı taslağa göre siber güvenlik elemanı; zararlı yazılımın tespiti, bulunması, muhafaza edilmesi, iletilmesi ve karşı aksiyonların alınması konularında görev alacak. Siber güvenlik yeterlilik belgelerinin süresi 2 yıl olacak.
KIRTASİYE ALARMI
Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim ve öğretim yılı yaklaşırken vatandaşların alışverişlerini güvenle yapması için okul ve kırtasiye malzemesi denetimlerine hız verdi. Test sonucunda kimyasal ve fiziksel testlerden geçemeyen kırtasiye ve okul malzemeleri, piyasadan toplatılarak bu ürünlerin imalatçı ve ithalatçılarına idari para cezası kesiliyor. Spekülatif fiyat hareketleri de takip ediliyor. Uygunsuz ürünler Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla paylaşılacak.