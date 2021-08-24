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    Ekonominin yeni yol haritası masada (Ekonomi haberleri)

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık yaptı. "İhracatımız Temmuz'da yıllık bazda 200 milyar doları aştı. Hedefimiz yıl sonunda 210 milyar dolara ulaşmak" diyen Oktay, Orta Vadeli Programı Eylül'de yayımlamayı planladıklarını söyledi.

    Ekonominin yeni yol haritası masada

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık yaptı. "İhracatımız Temmuz'da yıllık bazda 200 milyar doları aştı. Hedefimiz yıl sonunda 210 milyar dolara ulaşmak" diyen Oktay, Orta Vadeli Programı Eylül'de yayımlamayı planladıklarını söyledi.

    SİBER GÜVENLİĞE MESLEKİ STANDART GELİYOR
    Siber güvenlikte görev alacak uzmanlarla ilgili meslek kriterleri belirlendi. BTK'nın hazırladığı taslağa göre siber güvenlik elemanı; zararlı yazılımın tespiti, bulunması, muhafaza edilmesi, iletilmesi ve karşı aksiyonların alınması konularında görev alacak. Siber güvenlik yeterlilik belgelerinin süresi 2 yıl olacak.

    KIRTASİYE ALARMI
    Ticaret     Bakanlığı, yeni eğitim ve öğretim yılı yaklaşırken vatandaşların alışverişlerini güvenle yapması için okul ve kırtasiye malzemesi denetimlerine hız verdi. Test sonucunda kimyasal ve fiziksel testlerden geçemeyen kırtasiye ve okul malzemeleri, piyasadan toplatılarak bu ürünlerin imalatçı ve ithalatçılarına idari para cezası kesiliyor. Spekülatif fiyat hareketleri de takip ediliyor. Uygunsuz ürünler Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla paylaşılacak.

        21 AYIN ZİRVESİ
        Turizmde         yükseliş sürüyor. Temmuz'da Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 4 milyon 360 bin 952 kişi oldu. Turist sayısı 21 ayın zirvesinde gerçekleşirken, Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu yüzde 18.52 pay (807 bin 753 kişi) ile birinci oldu. Bu yılın ilk 7 aylık döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı ise 10 milyon 88 bin 603 olarak gerçekleşti.

        GÜZEL BULUŞMA
        33 yıldır kesintisiz düzenlenen Güzellik ve Bakım Fuarı, bu sene 9-12 Eylül tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı- Rumeli Salonu'nda gerçekleşecek olan fuar; 200'den fazla katılımcı, 600'den fazla marka, 4 bini yabancı olmak üzere 30 ülkeden yaklaşık 30 bin profesyonel ziyaretçi ve satın almacıyı buluşturacak. Fuarla ilgili bilgi veren TG Expo Proje Direktörü Gökhan Büyükataman, "Dünyada 10 milyar dolarlık bir pazar olan medikal estetiğin Türkiye'deki pazar payı 100 milyon dolar ve her sene yüzde 10 büyüyor. Bunun bilinciyle hareket ettik ve fuarımızda günümüzün yükselen değeri medikal estetik alanında da ziyaretçilerimize güçlü bir içerik hazırladık" şeklinde konuştu. Güzellik ve Bakım Fuarı'nda B2B Alım Heyeti Programı kapsamında katılımcılar hedef ülkelerden gelen uluslararası satın alma heyetleri ile ikili iş görüşmesi yapma fırsatı bulacak. Başta Bağımsız Devletler Topluluğu, Balkan ülkeleri, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden olmak üzere sektör profesyonelleri bir araya gelecek.

        MAKİNECİLER REKORA KOŞUYOR
        Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Temmuz sonu itibarıyla Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı 13 milyar dolar oldu.

            Yılın ilk 7 ayında 2 milyon tondan fazla makine ihraç ettiklerini belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Son 5 ayda 1.5 milyon ton daha sevkiyat yapacağımızı ve 9 milyar dolar daha ihracat geliri elde edeceğimizi tahmin ediyoruz. Yılın ilk yarısındaki ihracat artış hızımız Temmuz ayındaki bayram tatili nedeniyle duraksamıştı. Bu yıl tüm zamanların en yüksek Ağustos ihracatını bekliyoruz" dedi.

            FİRMALARA HİBE KOÇLUĞU
            İstanbul             Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB), KOBİ'lere AB hibeleri yolunda koçluk yapıyor. İMMİB, çevre, yeşil üretim ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı alanda proje fikri olan KOBİ'lere 2.5 milyon euroya kadar destek sağlayan Innocoach projesi EIC Hızlandırıcı Programı kapsamında Avrupa'daki proje uygulamalarının incelenmesi, workshoplar düzenlenmesi ve ortak bir metodoloji hazırlanması adımlarını içeren koçluk programı geliştirmeyi öngörüyor. Proje kampında Kasım-Aralık döneminde bir workshop planlanıyor.

            TEKNOLOJİYE YENİ YATIRIM
            Re Pie, büyüme potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yapmak amacıyla kurduğu 'Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' çatısı altında, yeni nesil girişimcilerden HST Tarım'a 6 milyon lira yatırım yaptı. HST Tarım, sağladığı yatırım desteği ile hizmet verdiği küçük ölçekli çiftçi ve hayvan yetiştiricileri tabanını genişletecek ve gerekli teknoloji yatırımlarını hızlandıracak. Re-Pie Portföy Yönetimi; fintech, oyun, nesnelerin interneti (IoT), sağlık ve enerji verimliliği teknolojileri gibi büyüme potansiyeline sahip alanlarda 20'ye yakın girişime daha yatırım yapmayı planlıyor.
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            Haberler Ekonomi Ekonominin yeni yol haritası masada (Ekonomi haberleri)
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