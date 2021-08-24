Ekonominin yeni yol haritası masada (Ekonomi haberleri)

Yılın ilk 7 ayında 2 milyon tondan fazla makine ihraç ettiklerini belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Son 5 ayda 1.5 milyon ton daha sevkiyat yapacağımızı ve 9 milyar dolar daha ihracat geliri elde edeceğimizi tahmin ediyoruz. Yılın ilk yarısındaki ihracat artış hızımız Temmuz ayındaki bayram tatili nedeniyle duraksamıştı. Bu yıl tüm zamanların en yüksek Ağustos ihracatını bekliyoruz" dedi.

FİRMALARA HİBE KOÇLUĞU

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB), KOBİ'lere AB hibeleri yolunda koçluk yapıyor. İMMİB, çevre, yeşil üretim ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı alanda proje fikri olan KOBİ'lere 2.5 milyon euroya kadar destek sağlayan Innocoach projesi EIC Hızlandırıcı Programı kapsamında Avrupa'daki proje uygulamalarının incelenmesi, workshoplar düzenlenmesi ve ortak bir metodoloji hazırlanması adımlarını içeren koçluk programı geliştirmeyi öngörüyor. Proje kampında Kasım-Aralık döneminde bir workshop planlanıyor.

TEKNOLOJİYE YENİ YATIRIM

Re Pie, büyüme potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yapmak amacıyla kurduğu 'Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' çatısı altında, yeni nesil girişimcilerden HST Tarım'a 6 milyon lira yatırım yaptı. HST Tarım, sağladığı yatırım desteği ile hizmet verdiği küçük ölçekli çiftçi ve hayvan yetiştiricileri tabanını genişletecek ve gerekli teknoloji yatırımlarını hızlandıracak. Re-Pie Portföy Yönetimi; fintech, oyun, nesnelerin interneti (IoT), sağlık ve enerji verimliliği teknolojileri gibi büyüme potansiyeline sahip alanlarda 20'ye yakın girişime daha yatırım yapmayı planlıyor.